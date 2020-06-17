"Барыс" официально объявил имя нового главного тренера
Новым главным тренером "Барыса" официально назначен Юрий Михайлис, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.
Контракт с клубом подписан на 1 год.
В новом сезоне "Барыс" решил доверить управление командой воспитаннику казахстанского хоккея. Юрий Владимирович работает в структуре "Барыса" с 2007 года, прекрасно знаком с организацией, игроками и всей клубной вертикалью. Тренерский штаб Юрия Михайлиса будет обнародован позднее.
Юрий Владимирович Михайлис родился 23.04.1969 года в Караганде.
Игровую карьеру провёл на позиции защитника. Тренерскую карьеру начал в 2007-м году. Работает в системе ХК "Барыс" 13 лет. Тренировал команды "Барыс-2", "Снежные Барсы", "Номад".
В 2017-м году "Номад" под руководством Юрия Владимировича стал чемпионом Казахстана, а также завоевал серебряные медали на Континентальном Кубке-2017/18.
В минувшем сезоне Юрий Михайлис провёл с "Номадом" дебютную кампанию в чемпионате Высшей Хоккейной Лиги.
Кроме того, Юрий Владимирович обладает успешным опытом работы со сборными командами Казахстана. В качестве члена тренерского штаба Михайлис приводил казахстанские сборные к наградам юношеских, молодёжных и взрослых чемпионатов мира, а также Универсиады (2017 и 2019) и Азиатских игр.