"Барыс" проиграл "Авангарду" и вылетел из плей-офф КХЛ
"Барыс" уступил "Авангарду" в серии плей-офф КХЛ. Пятый матч команд проходил в столице Казахстана и завершился со счетом 5:3 в пользу омского клуба, сообщает Vesti.kz.
При этом, как отмечается, хозяева успешно начали встречу, к началу второго периода они вели 2:0 благодаря дублю Мэттью Фрэттина. Но в течение 24-й минуты астанчане умудрились пропустить две шайбы от Никиты Пивцакина и Кирилла Петрова.
Третий период "Барыс" провел удручающе, пропустив еще трижды, авторами шайб стали Тэйлор Бек (36), Сергей Широков (37) и Максим Чудинов (45).
Лишь под занавес встречи хозяева усилиями Никиты Михайлиса забили третий гол.
Таким образом, казахстанская команда проиграла серию со счетом 1-4.
Напомним, что в первом матче серии в Астане "Барыс" уступил "Авангарду" со счетом 1:3, затем также дома одержал победу - 4:2, а после уступил на выезде - 0:5 и 1:3.