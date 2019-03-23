Спорт
"Барыс" проиграл "Авангарду" и вылетел из плей-офф КХЛ
"Барыс" уступил "Авангарду" в серии плей-офф КХЛ. Пятый матч команд проходил в столице Казахстана и завершился со счетом 5:3 в пользу омского клуба, сообщает Vesti.kz.

При этом, как отмечается, хозяева успешно начали встречу, к началу второго периода они вели 2:0 благодаря дублю Мэттью Фрэттина. Но в течение 24-й минуты астанчане умудрились пропустить две шайбы от Никиты Пивцакина и Кирилла Петрова.

Третий период "Барыс" провел удручающе, пропустив еще трижды, авторами шайб стали Тэйлор Бек (36), Сергей Широков (37) и Максим Чудинов (45).

Лишь под занавес встречи хозяева усилиями Никиты Михайлиса забили третий гол.

Таким образом, казахстанская команда проиграла серию со счетом 1-4.

Напомним, что в первом матче серии в Астане "Барыс" уступил "Авангарду" со счетом 1:3, затем также дома одержал победу - 4:2, а после уступил на выезде - 0:5 и 1:3.

Популярное

Все
Таинственные нападения на девушек участились во Франции
"От страха и шока обмочилась в штаны": девочку не выпускали из темной комнаты в детсаду Нур-Султана
Трасса между Карагандой и Темиртау, которую еще не сдали, покрывается трещинами
Курс тенге полностью отыграл свое падение
Есть или не есть – вот в чем вопрос
Гуманитарные усилия ООН не в состоянии решить главную задачу в Украине
Женщину с тройным гражданством выдворили из Казахстана
Эксперт: Конституционная реформа удовлетворяет запрос казахстанцев на реализацию гражданских прав
Выбирать фото для удостоверения личности и паспорта смогут казахстанцы
Бандитских дронов опасаются правоохранители Франции
Доллар может ослабеть
Молодая семья с маленькими детьми погибла при пожаре в Кокшетау
Работу в Англии обещал аферист жителям Южного Казахстана
Факты незаконного недропользования выявлены на юге Казахстана
Председателя КСК одного из проблемных жилых комплексов арестовали в Алматы
Касым-Жомарт Токаев принял Алихана Байменова
Казахстанские шахматисты завоевали еще три медали на турнире в Греции
Врач едет в село
«Бой с фашизмом мы приняли и победили!»
Процедуру голосования на референдуме разъяснил член ЦИК РК
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
Куда движется казахстанский кинематограф – интервью с кинопродюсером Канатом Торебаем
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Требования для прибывающих в Казахстан меняются с 5 мая
Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
Стало известно, как будут повышать доходы казахстанцев – презентована программа
Девочка выпала из автомобиля и погибла под его колесами в Алматы – СМИ
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Может ли вернуться в Казахстан COVID-19 в связи с эпидситуацией в Китае, ответила глава Минздрава
Как привлечь казахстанцев к службе в армии, придумали в Минобороны
Что стоит знать казахстанцам о грядущих изменениях Конституции
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Снег и дожди идут в Казахстан
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения

Читайте также

Спорт
Казахстанские шахматисты завоевали еще три медали на турнир…
Спорт
Торжественная церемония открытия летних Сурдлимпийских игр …
Спорт
Всемирная боксерская ассоциация повысила статус Головкина
Спорт
Казахстанский шахматист стал чемпионом мира по рапиду до 18…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]