Актауский «Каспий» является скрытым лидером Первой лиги

На первой строчке турнирной таблицы пока располагается «Туркестан», который в последнем поединке дома одолел «Тараз» со счетом 2:0 и набрал семь очков. В это же время скрытым лидером первенства яв­ляется актауский «Каспий», который в отличие от клуба из Туркестана провел всего две игры, но не потерпел ни одного поражения и имеет на своем счету шесть очков.

В остальных встречах третьего тура Первой лиги зафиксированы следующие результаты: в Алматы «Кайрат-Жастар» сыграл вничью с гостившим у него столичным SD Family – 3:3; жезказганский «Улытау» потерпел поражение дома от «Жетысая» из Туркестанской области – 0:1; в Кызылорде местный «Кайсар-Жас» сыграл вничью с «Экибастузом» – 0:0; шымкентский «Кыран» на выезде одолел «Актобе М» – 2:0; усть-каменогорский «Алтай» проиграл гостившему у него клубу «Арыс» из Туркестанской области – 0:1, и, наконец, кокшетауский «Окжетпес» дома не смог обыграть алматинский «Хан-Тенгри», завершив встречу со счетом 0:0.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА.

ПЕРВАЯ ЛИГА

М Команда И В Н П Г О 1 «Туркестан» 3 2 1 0 5-2 7 2 «Каспий» 2 2 0 0 6-1 6 3 «Жетысай» 3 2 0 1 3-1 6 4 «Хан-Тенгри» 3 1 2 0 1-0 5 5 SD Family 3 1 1 1 7-5 4 6 «Экибастуз» 2 1 1 0 1-0 4 7 «Кайрат-Жастар» 3 1 1 1 4-4 4 8 «Кайсар-Жас» 3 1 1 1 3-4 4 9 «Окжетпес» 3 1 1 1 2-3 4 10 «Арыс» 3 1 1 1 1-2 4 11 «Кыран» 2 1 0 1 3-2 3 12 «Акжайык» 2 1 0 1 2-2 3 13 «Улытау» 3 1 0 2 3-4 3 14 «Тараз» 3 1 0 2 2-4 3 15 «Актобе М» 3 0 1 2 2-6 1 16 «Алтай» 3 0 0 3 1-6 0

В отличие от Премьер-лиги и Первой лиги во Второй лиге страны команды разделены на две группы по 12 команд. Во вторник и среду они провели очередной тур. Лидером группы Юго-Запад является «Мактаарал» из Туркестанской области, который в очередном туре в гостях победил шымкентский «Оңтүстік» со счетом 1:0. В остальных играх этой группы зафиксированы следующие результаты: шымкентский «Ордабасы М» дома обыграл алматинский KazAST – 1:0; «Талас» из Каратау (Жамбылская область) разошелся­ миром с гостившим у него «Кайсаром-Шиели» из Кызылорды – 0:0; «Туран М» из Туркестана на своем поле потерпел крупное поражение от клуба «Тараз М» со счетом 0:5, и, наконец, алматинский AKAS уступил в родных стенах «Иле-Алатау» из Алматинской области со счетом 0:1.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА.

ВТОРАЯ ЛИГА. ЮГО-ЗАПАД

М Команда И В Н П Г О 1 «Мактаарал» 3 2 1 0 2-0 7 2 «Тараз М» 2 2 0 0 7-0 2 3 «Кайсар-Шиели» 3 1 2 0 3-2 5 4 «Иле-Алатау» 3 1 2 0 3-2 5 5 «Оңтүстік» 3 1 1 1 7-2 4 6 AKAS 3 1 1 1 3-3 4 7 «Ордабасы М» 3 1 1 1 2-3 4 8 «Жас Кыран» 2 1 0 1 3-2 1 9 KazAST 3 1 0 2 3-4 3 10 «Талас» 3 0 2 1 1-3 2 11 «Атырау М» 1 0 0 1 0-1 0 12 «Туран М» 3 0 0 3 2-14 0

А теперь несколько слов о положении в группе Северо-Восток. Здесь уверенно лидирует карагандинский «Шахтер М», в последнем туре в гостях разгромивший «Аксу» из Павлодарской области со счетом 5:1 и показавший 100-процентный результат по победам в первых турах. В оставшихся поединках зафиксированы следующие результаты: талдыкорганский «Жетысу М» дома обыграл усть-каменогорский «Алтай М» – 2:1; петропавловский «Кызылжар М» в родных стенах сыграл вничью со столичным SD Family М – 2:2; костанайский «Тобол М» в гостях обыграл кокшетауский «Окжетпес М» – 2:0; столичная «Астана М» уверенно дома обыграла «Елимай М» из Семея со счетом 3:0, и, наконец, пятикратный чемпион Казахстана среди команд Высшей лиги, начинающий свое возрождение с этого года, павлодарский «Иртыш» на выезде разгромил столичный «Женис Жас» со счетом 5:0.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА.

ВТОРАЯ ЛИГА. СЕВЕРО-ВОСТОК