Актауский «Каспий» является скрытым лидером Первой лиги Спорт 26 апреля 2024 г. 0:29 161 Кошкарбек Тусипов Сегодня стартует очередной тур, четвертый по счету, среди команд второго по силе дивизиона первенства Казахстана по футболу, где выступают 16 команд. фото qfl.kz На первой строчке турнирной таблицы пока располагается «Туркестан», который в последнем поединке дома одолел «Тараз» со счетом 2:0 и набрал семь очков. В это же время скрытым лидером первенства является актауский «Каспий», который в отличие от клуба из Туркестана провел всего две игры, но не потерпел ни одного поражения и имеет на своем счету шесть очков. В остальных встречах третьего тура Первой лиги зафиксированы следующие результаты: в Алматы «Кайрат-Жастар» сыграл вничью с гостившим у него столичным SD Family – 3:3; жезказганский «Улытау» потерпел поражение дома от «Жетысая» из Туркестанской области – 0:1; в Кызылорде местный «Кайсар-Жас» сыграл вничью с «Экибастузом» – 0:0; шымкентский «Кыран» на выезде одолел «Актобе М» – 2:0; усть-каменогорский «Алтай» проиграл гостившему у него клубу «Арыс» из Туркестанской области – 0:1, и, наконец, кокшетауский «Окжетпес» дома не смог обыграть алматинский «Хан-Тенгри», завершив встречу со счетом 0:0. ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА. ПЕРВАЯ ЛИГА М Команда И В Н П Г О 1 «Туркестан» 3 2 1 0 5-2 7 2 «Каспий» 2 2 0 0 6-1 6 3 «Жетысай» 3 2 0 1 3-1 6 4 «Хан-Тенгри» 3 1 2 0 1-0 5 5 SD Family 3 1 1 1 7-5 4 6 «Экибастуз» 2 1 1 0 1-0 4 7 «Кайрат-Жастар» 3 1 1 1 4-4 4 8 «Кайсар-Жас» 3 1 1 1 3-4 4 9 «Окжетпес» 3 1 1 1 2-3 4 10 «Арыс» 3 1 1 1 1-2 4 11 «Кыран» 2 1 0 1 3-2 3 12 «Акжайык» 2 1 0 1 2-2 3 13 «Улытау» 3 1 0 2 3-4 3 14 «Тараз» 3 1 0 2 2-4 3 15 «Актобе М» 3 0 1 2 2-6 1 16 «Алтай» 3 0 0 3 1-6 0 В отличие от Премьер-лиги и Первой лиги во Второй лиге страны команды разделены на две группы по 12 команд. Во вторник и среду они провели очередной тур. Лидером группы Юго-Запад является «Мактаарал» из Туркестанской области, который в очередном туре в гостях победил шымкентский «Оңтүстік» со счетом 1:0. В остальных играх этой группы зафиксированы следующие результаты: шымкентский «Ордабасы М» дома обыграл алматинский KazAST – 1:0; «Талас» из Каратау (Жамбылская область) разошелся миром с гостившим у него «Кайсаром-Шиели» из Кызылорды – 0:0; «Туран М» из Туркестана на своем поле потерпел крупное поражение от клуба «Тараз М» со счетом 0:5, и, наконец, алматинский AKAS уступил в родных стенах «Иле-Алатау» из Алматинской области со счетом 0:1. ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА. ВТОРАЯ ЛИГА. ЮГО-ЗАПАД М Команда И В Н П Г О 1 «Мактаарал» 3 2 1 0 2-0 7 2 «Тараз М» 2 2 0 0 7-0 2 3 «Кайсар-Шиели» 3 1 2 0 3-2 5 4 «Иле-Алатау» 3 1 2 0 3-2 5 5 «Оңтүстік» 3 1 1 1 7-2 4 6 AKAS 3 1 1 1 3-3 4 7 «Ордабасы М» 3 1 1 1 2-3 4 8 «Жас Кыран» 2 1 0 1 3-2 1 9 KazAST 3 1 0 2 3-4 3 10 «Талас» 3 0 2 1 1-3 2 11 «Атырау М» 1 0 0 1 0-1 0 12 «Туран М» 3 0 0 3 2-14 0 А теперь несколько слов о положении в группе Северо-Восток. Здесь уверенно лидирует карагандинский «Шахтер М», в последнем туре в гостях разгромивший «Аксу» из Павлодарской области со счетом 5:1 и показавший 100-процентный результат по победам в первых турах. В оставшихся поединках зафиксированы следующие результаты: талдыкорганский «Жетысу М» дома обыграл усть-каменогорский «Алтай М» – 2:1; петропавловский «Кызылжар М» в родных стенах сыграл вничью со столичным SD Family М – 2:2; костанайский «Тобол М» в гостях обыграл кокшетауский «Окжетпес М» – 2:0; столичная «Астана М» уверенно дома обыграла «Елимай М» из Семея со счетом 3:0, и, наконец, пятикратный чемпион Казахстана среди команд Высшей лиги, начинающий свое возрождение с этого года, павлодарский «Иртыш» на выезде разгромил столичный «Женис Жас» со счетом 5:0. ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА. ВТОРАЯ ЛИГА. СЕВЕРО-ВОСТОК М Команда И В Н П Г О 1 «Шахтер М» 3 3 0 0 15-2 9 2 «Елимай М» 3 2 0 1 11-1 6 3 «Жетысу М» 3 2 0 1 4-4 6 4 «Тобол М» 3 2 0 1 5-7 6 5 SD Family М 3 1 2 0 4-3 5 6 «Астана М» 2 1 1 0 4-1 4 7 «Кызылжар М» 2 1 1 0 4-2 4 8 «Алтай М» 3 1 1 1 4-3 4 9 «Аксу» 3 1 0 2 3-7 3 10 «Елимай М» 3 0 1 2 2-6 1 11 «Окжетпес М» 3 0 0 3 0-8 0 12 «Женис Жас» 3 0 0 3 1-13 0 #турнир #Спорт #футбол #Первая лига