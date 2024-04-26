«Игры будущего» в Казахстане перенесут на 2026 год

Крупный мультиспортивный турнир отложили из-за сложной паводковой ситуации в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

Фото: оргкомитет "Игр будущего"-2024

Как уточняется, в связи с беспрецедентным наводнением президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий в целях экономии финансовых средств для ликвидации последствий разрушений и оказания помощи пострадавшим гражданам.

«Таким образом, будут оптимизированы расходы на проведение V Всемирных игр кочевников и принято решение перенести подготовительную работу по организации и проведению международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Казахстане с 2025 на 2026 год», — говорится в официальном сообщении.

В министерстве напомнили, что в феврале текущего года глава государства во время посещения «Игр будущего» в городе Казань объявил, что следующий мультиспортивный турнир пройдет в Казахстане.

Игры прошли по 21 инновационной фиджитал-дисциплине, в которых сочетались цифровой и классический спорт, где от РК участвовало 48 казахстанцев в 13 дисциплинах.