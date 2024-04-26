Казахстанцы завоевали еще одну медаль на Кубке мира по пара пулевой стрельбе

Кубок мира проходит в городе Чханвон (Южная Корея), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры

Фото: Комитет Минтуризма и спорта

Во второй соревновательный день Кубка мира по пара пулевой стрельбе спортсмены Еркин Габбасов и Анна Довгелеевич завоевали серебряную медаль в миксовой дисциплине R10 с результатом 615.8 очков, уступив спортсменам из Южной Кореи Ли Юнри и Парк Джинхо, набравшим 618.6 очков.

Обладателями бронзовой медали стали также спортсмены из Южной Кореи Ли Юджин и Ли Джанхо с результатом 614.3 очков.

Напомним, что в первый день соревнований на Кубке мира Еркин Габбасов стал чемпионом в дисциплине R10, завоевав историческую золотую медаль, ставшую первой за все время проведения подобных соревнований.

Отметим, что Кубок мира проходит в городе Чханвон (Южная Корея). В нем принимают участие более 260 спортсменов из 49 стран мира. Соревнование продлится до 1 мая.