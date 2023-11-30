Башенный кран упал на авто в Костанае: погиб мужчина
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Полиция Костаная проводит расследование по смертельному инциденту на стройке, передает корреспондент Kazpravda.kz
30 ноября в 12:50 на строящемся объекте по улице Шаяхметова в городе Костанае упал кран. В его кабине находился 49-летний крановщик, который скончался на месте от полученных травм.
"По факту начато досудебное расследование по части 2 уголовной статьи "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшее гибель человека". На месте проводятся все необходимые следственые действия. Причина падения крана устанавливается", – сообщили в ДП Костанайской области.