Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Байден продал свои президентские мемуары издательству Hachette Book Group за аванс в размере $10 млн. Издатель мемуаров <...> пока не назначил дату публикации», — отметило издание The Wall Street Journal.

По данным газеты, мемуары будут сосредоточены на четырех годах президентства Байдена. Однако стоимость книги оказалась меньше, чем у таких бывших президентов Соединенных Штатов, как Барак Обама и Билл Клинтон.

Ранее, 4 февраля, Байден заключил соглашение с агентством по поиску талантов Creative Artists Agency. Во время своей предыдущей работы в агентстве по поиску талантов в 2017 году Байден опубликовал свои мемуары «Обещай мне, папа: год надежды, трудностей и цели». Книга, в которой рассказывается о потере его старшего сына Бо, стала бестселлером номер один по версии The New York Times и вдохновила его на книжный тур «Американское обещание», который многие считают трамплином к его президентской гонке 2020 года.