Как подчеркивает руководитель регионального управления предпринимательства и промышленности Данияр Орынбасаров, Атырауская область вносит значительный вклад в общую копилку развития промышленности в республике.

– Могу подтвердить это цифрами, за которыми стоят труд и усилия большого числа людей, занятых в основных отраслях экономики. Так, с начала года объем промышленной продукции составил около 11 триллионов тенге, это довольно высокий показатель. В регионе действуют 756 предприятий добывающего сектора, которые занимаются добычей сырой нефти и природного газа. В обрабатывающей промышленности задействовано 491 предприятие. В легкой промышленности функционируют 27 малых предприятий, в химической – 36, машиностроении – 155.

Наибольшее число предприятий приходится на добычу нефти и газа, но в последние годы успешно растет и доля обрабатывающего сектора, что свидетельствует о реальной диверсификации экономики. Промышленность региона развивается поступательно – сохраняется высокая динамика добывающих отраслей, одновременно укрепляются позиции переработки, машиностроения, химической и легкой промышленности. Это создает базу для дальнейшего роста и повышения конкурентоспособности экономики, – говорит Данияр Орынбасаров.

По информации спикера, объем инвес­тиций в регион составил более 1 трлн тенге. В номинальном выражении, без учета проекта будущего расширения Тенгизского месторождения, Атыраус­кая область в данной сфере занимает третье место в республике после Алма­ты и Астаны.

– Основной объем инвестиций привлечен в машиностроение, горнодобывающую, химическую, легкую промышленность. К примеру, в горнодобывающую промышленность вложено 536,2 миллиарда тенге, в обрабатывающую – 117,1 миллиарда, в химическую – 86,3 миллиарда, – отметил руководитель регионального управления.

За последние два года в регионе открылся с десяток предприятий в разных отраслях. Так, в 2023 году завершено два проекта в сфере машиностроения. Это производство измерительных приборов в ТОО «Wika Kazakhstan» с участием немецкого капитала и запуск производства компрессоров ТОО «AirGas – Eurasia».

В 2024 году в эксплуатацию было введено шесть объектов в сфере машиностроения и химической промышленности. Это производство грузовых вагонов на вагоностроительном заводе ТОО «ТексолТранс», завод нетканых гео­текстильных тканей ТОО «ИнтагоКазахстан», цеха по производству бумаги в ТОО «Карат», выпуск жидкого азота ТОО «TenizEcoService». К этому списку нужно добавить модернизацию линий на действующем производстве сухих строительных смесей ТОО «ИндерГипс» и парка экструзионных линий на Атырауском заводе полиэтиленовых труб компании «Шеврон Мунайгаз Инк.».

Что касается запланированных к запус­ку в нынешнем году 20 объектов, то на данный момент десять из них уже введены в эксплуатацию. Это завод полимерных мешков ТОО «Гранд-Материк», ТОО «Beruseal Caspian» по производству композитных материалов для ремонта трубопроводов и оборудования, изготовлению герметизирующих хомутов разной конфигурации...

– Также налажен выпуск тканого полипропиленового геополотна в Атырау на ТОО «Талшыктекс», осуществлено строительство сварочного цеха по производству опорных балок локомотивов и металлических изделий – в ТОО «КазТурбоРемонт», производство комбикормов для животноводства и упаковки сельскохозяйственной продукции – в ТОО «Dossor Processimg Company». Заменен турбоагрегат № 6 Атырауской ТЭЦ, выпускаются куриные полуфаб­рикаты в ИП «Наурзова», введена в строй вагоноколесная мастерская одноименного ТОО, открыт кемпинг с автогазозаправочной станцией, хостелом, столовой и магазином в Махамбетском районе – в ТОО «PG Operating»⁄ТОО «Promgaz BP», – уточнил Данияр Орынбасаров.

Ситуация в обрабатывающей и несырьевом секторе промышленности также характеризуется позитивными сдвигами.

– В обрабатывающей промышленности объем продукции вырос на 2,4 процента и составил 670,2 миллиарда тенге. В том числе в машиностроении увеличение зафиксировано на уровне 17,2 процента, в легкой промышленности объемы повысились более чем на треть. Выпуск стройматериалов в ценовом выражении достиг 25,4 миллиарда тенге, сфера производства химической промышленности подросла на 36,8 процента, дойдя в объеме производства до уровня 135,9 миллиарда. Получено 229,3 тысячи тонн полипропилена, переработано нефти в объеме 3,6 миллиона тонн, – подчеркнул Данияр Орынбасаров.

В регионе планируется сдать в экс­плуатацию склад для хранения сжиженного газа ТОО «Тексол транс», птицефабрику бройлерного направления «Atyrau Chicken», овощехранилища на 15 500 тонн, цех по ремонту, сборке и сервисному обслуживанию насосного оборудования» ТОО «AtyrauOilService», создать товарное рыбное хозяйство, построить тепличный комплекс, школу на 2 000 учеников, организовать деятельность кемпинга с автогазозаправочной станцией, хостелом, столовой и магазином в Атырау.

В следующем году на территории Атырауской области запланированы также к реализации 15 инвестиционных проектов в сферах промышленного производства, энергетики, переработки, жилищного строительства и сельского хозяйства. Общая их стоимость составляет 708,4 млрд тенге, при этом будет создано около 1,5 тыс. рабочих мест.

Какие это проекты? Завод по выпуску геосеток, производство стретч-пленки (упаковочный материал из полимеров), завод по переработке пластиковых отходов, производство пластиковых изделий, предприятие по комплексной подготовке газа на Юго-Восточном Новобогатинском месторождении, газопорш­невая электростанция, завод по комп­лексной подготовке 1 млрд кубометров газа в год на месторождении Кашаган, производство штапельного волокна. А также проекты в сфере агропрома – это переработка овощей, мясоперерабатывающее производство, строительство и модернизация овощехранилища и тепличного хозяйства, модернизация рыбозавода в Курмангазинском районе.

– Как видите, в нашем регионе открыто и запущено достаточно объектов, которые постепенно меняют структуру экономики, – отметил Данияр Орынбасаров.

Как сообщили в областном акимате, основным приоритетом региона, безусловно, является развитие глубокой переработки нефти и газа, а также расширение нефтехимических цепочек на базе действующих проектов. Это позволит выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью – пластмассы, композиты, химические волокна и резиновые материалы. Для поддержки промышленного роста планируется создание индустриальных и технологических парков, формирование нефтехимического, машиностроительного и строительного кластеров, а также малой промышленной зоны площадью 22 гектара для предприятий МСБ.

– Уже создаются СЭЗ «Атырау» и субзоны в Жылыойском районе, где участникам будут предоставлены налоговые и таможенные льготы, инфраструктура и административные преференции. На площадке в 400 гектаров планируется размещение порядка 40 объектов малого и среднего бизнеса. Особое внимание уделяется подготовке инженерных кад­ров совместно с Атырауским университетом нефти и газа имени С. Утебаева и ведущими предприятиями региона. Эти меры направлены на индустриализацию, технологическую модернизацию и диверсификацию промышленности, – отмечает Данияр Орынбасаров.

В целом промышленность Атырауской области характеризуется устойчивыми темпами роста и положительной динамикой основных показателей. Планомерное развитие нефтехимического, машиностроительного и строительного направлений, а также завершение новых индустриальных проектов формируют основу для дальнейшего роста промышленного потенциала, увеличения выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью и повышения конкурентоспособности.