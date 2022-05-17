Беби-бум произошел в карагандинском зоопарке

Беби-бум в зоопарке

Львята, медвежата, волчата, яки и верблюжонок родились в карагандинском зверинце.

Это настоящий беби-бум! Вес­ной появились на свет более 20 детенышей разных видов животных. У пары львов Майи и Романа родились два малыша. Сейчас они живут в вольере вмес­те с мамой, она кормит львят молоком и далеко не отпускает их от себя. Два детеныша появились у бурой медведицы Маши и один – у Бэтти. Отец у всех косолапых малышей один – медведь по кличке Потапыч. Карагандинцы уже дали им имена, медвежат назвали Винни, Барни и Тэдди.

Кроме того, «зооколлекция» пополнилась семью козлятами, девятью ягнятами, двумя телятами яка, верблюжонком и канадским волчонком. Пополнение ждут в стадах пятнистых оленей, архаров и маралов. Такого большого приплода в зоопарке не было давно. Сотрудники связывают нынешний беби-бум с улучшением условий содержания животных. Ведь в неблагоприятной среде они не размножаются.

– По программе «Дорожная карта занятости» у нас построили новые просторные вольеры. Животные получили свободу движения, – отмечает директор Карагандинского зоологичес­кого парка Гульнар Адамбекова. – Сейчас у них есть место, где можно бегать и играть. Мы полностью пересмотрели рацион питания животных. Они получают все необходимые витамины и аминокислоты. Все это способствовало зачатию и появлению потомства.

Надо отметить, что благодаря бюджетным вливаниям в пос­ледние несколько лет карагандинский зоопарк стал просторнее и удобнее. Для львов, тигров, пум и ягуаров здесь построили Дом хищников с большими летними и зимними вольерами. В новый дом заселились и бурые медведи. Раньше они жили в тесных клетках, где на каждого косолапого отводилось всего по 12 кв. м. А сейчас у них, можно сказать, хоромы – по 200 квад­ратов на каждого.

Комфортнее всего – у копытных животных. Для лошадей, оленей, верблюдов, баранов и архаров в зоопарке выстроили целый городок. У каждого семейства здесь отдельный просторный загон с кормушкой и домиком, где животные прячутся от дождя и снега.

Что касается приплода, то пока малыши живут вместе с родителями. Но когда они подрастут, их придется разлучить. Одних переселят в соседние вольеры, а других обменяют или продадут в иногородние или иностранные зоопарки. В таком большом количестве зверей карагандинский зоосад не нуждается, да и места для всех здесь не хватит. Особенно это касается кошачьих.

Львятам (а они самцы), скорее всего, придется переехать в другие зоопарки: в карагандинском уже живут несколько взрослых львов, а вот самка всего одна. Администрация хочет приобрести львицу или зебру. Если планы осуществятся, то в зоопарке появится новая пара.