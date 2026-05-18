Бегом к своей мечте

Спорт как философия жизни

Есть люди, для которых слова «движение – это жизнь» не банальная фраза. Акалка с детства была такой. В составе школьной сборной участвовала в районных и областных соревнованиях по разным видам спорта. Физкультура для нее была не просто одним из любимых предметов в школе. Девушка планировала связать свою жизнь со спортом, стать тренером. После окончания восьмого класса из родного села Актюбинской области поехала поступать в Карагандинский физкультурный техникум. Провалила плавание, пришлось вернуться домой. Но мечта о тренерской работе все же осуществилась. В детской спорт­школе целые восемь месяцев она была наставником баскетбольной команды. После будущую профессию выбирала уже не сердцем, а головой, делая ставку больше на престиж и перспективы. Поступила на отделение «Газовое хозяйство» Кемеровского коммунально-строи­тельного техникума.

– Три года учебы пролетели незаметно. Все благодаря спорту, – вспоминает студенческую пору Акалка Хасеновна. – У нас была сильная команда. Играли в баскетбол, волейбол. Тренировки после учебы, а соревнования – порой и вместо занятий. В 1982 году за первое место нам вручили путевки в Сочи. Так что мое первое путешествие тоже началось со спорта.

Производственную практику девушка проходила в одном из трестов Челябинска. По окончании учебы ей предложили работать в Сургуте. Но оставаться на севере Акалка не захотела. В Актюбинске молодого специалиста взяли в штат облгаза инженером подземной газозащиты, после – направили в Хромтау инженером по технике безопас­ности. Там она и познакомилась с будущим мужем. Аман, родом из Чингирлауского района ЗКО, тогда работал на шахте «Молодежная» горно-обогатительного комбината. Во время перестройки, когда зарплату не выплачивали по полгода, молодые с детьми перебрались в город Аксай Бурлинского района ЗКО, ближе к родителям мужа. Работа, дети, быт занимали большую часть времени. Но и тогда семья придерживалась здорового образа жизни: зимой обливались во дворе, ходили по снегу босиком. Находили возможность играть в волейбол, в теннис.

Ключевым моментом старта нового этапа ее жизни стало случайно увиденное объявление о марафоне, который должен был состояться в Уральске. Это было в 2019 году.

– Тогда я не была готова столько пробежать. Попросила дочь зарегистрировать меня для участия на дистанцию 10 километров. Бегу и думаю: «Ну и зачем тебе это надо?» Без подготовки пробежала за 1 час 16 минут. Результат впечатлил многих участников. На тот момент мне было 56 лет, – рассказывает Акалка Хасеновна.

Зачем ей это было нужно, она поняла потом. Ведь именно с этого забега жизнь круто изменилась, наполнилась яркими событиями, путешествиями по городам и странам, радостью побед. Появились единомышленники. После участия в марафоне два года подряд практически каждое воскресенье с раннего утра наша героиня ездила из Аксая в Уральск (а это 125 км), чтобы побегать и потренироваться на городском стадионе вместе с новыми друзьями. Чуть позже к этим пробежкам добавились совместные занятия йогой, моржевание. С 2021 года она нашла единомышленников для тренировок уже в Аксае.

– Благодаря социальным сетям сегодня несложно найти сообщество по интересам, по различным видам спорта в любом городе, селе. Сейчас я сама веду страницы, выкладываю моменты тренировок, соревнований, путешествий, тем самым мотивируя людей на активный, здоровый образ жизни. Рада, что многие, следуя моему примеру, сели на велосипед, начали бегать, полюбили йогу, – говорит спортсменка.

В апреле 2023-го, за неделю до своего 60-летия, Акалка Хасеновна пробежала Самарский международный полумарафон, спустя год – Казанский международный марафон (42,2 км). После были марафоны, полу- и ультрамарафоны, забеги на 10, 15 км, командные спринты в Турции, Швеции (на чемпионате мира), ОАЭ, России, Узбекистане, Казахстане. Она постоянно открывает для себя новые виды спорта и смело выходит на старты любого уровня. Так, в метании копья и молота установила рекорды страны. В прошлом году впервые участвовала в международном заплыве на открытой воде на 500 м, взяв серебро в своей категории.

– Очень приятно, когда наш флаг узнают, приветствуют нас, скандируя: «Казахстан!» На международных соревнованиях переживаешь совсем другие эмоции. Это ощущение причастности к чему-то великому, ответственности за представление своей страны на большой арене, – говорит спортсменка.

Этот год также ознаменован новыми личными победами. В феврале с чемпионата РК по легкой атлетике в Караганде она привезла три медали, став сильнейшей в прыжках в длину и в толкании ядра, при этом обошла даже многократную чемпионку из Павлодара. В спортивной ходьбе завоевала серебро. В апреле пробежала полумарафон в Оренбурге (Россия), а 3 мая – в Атырау. Впереди – подготовка к чемпионату РК по легкой атлетике, который пройдет этим летом в Шымкенте.

Задай себе ритм

Ее подписчики часто интересуются: откуда столько сил, как на все хватает времени? Возможно, именно этот интенсивный темп, словно динамо-машина, выдает энергию, заставляет четко распределять ресурсы, в том числе и время. С приходом весны возобновляются тренировки на спортивном велосипеде. Недавно в график добавились силовые тренировки с личным тренером – многократным чемпионом РК по тяжелой атлетике Сергеем Шуклиным. А еще вдохновляет радость общения с единомышленниками, круг которых после каждых соревнований становится­ все шире. При всем этом быть дома даже неделю ей уже скучно.

– Нужно лететь, бежать, плыть, покорять новые вершины, – приз­нается спортсменка. – Я себе дала такую установку: «Женщина XXI века должна всюду успевать и все уметь». Многие ограничения – у нас в голове. Никогда не поздно начать что-то новое, особенно, если хочешь сменить образ жизни, сделать что-то полезное для своего здоровья. Разве я могла представить, что в 60 лет стану шестикратной чемпионкой страны, что смогу быть быстрее, сильнее и выносливее молодых спортсменов? Сейчас у нас появляются спортсмены, которым 60, 70 и даже 80 лет. В других странах есть и постарше. В 2023 году на чемпионате Азии на Филиппинах выступали легкоатлеты из Таиланда, отец и дочь. Ей – 76, ему – 106 лет, но больше семидесяти не дашь. В прошлом году встретила их снова на соревнованиях в Индии. Но спорт – это не только победы и проигрыши. В первую очередь это дисциплина, огромный труд, сила воли, сила духа. Иногда хочется полежать, посмотреть телевизор. Тогда сама себя встряхиваю: «Вставай и беги!» Только так можно достичь цели.

Сын и дочь Акалки Хасеновны гордятся достижениями мамы, Аман Амирович восхищается супругой, во всем ее поддерживая. Рассуждая о своем образе жизни и возрасте, моя собеседница прочитала четверостишие:

Прекрасен мир, и с каждым днем

К нему относимся мудрее.

Мне кажется, мы не стареем,

А просто правильно живем.

Возможно, эти слова и история чемпионки побудят кого-то совсем под другим углом взглянуть на свою жизнь. Находим ли мы время и силы на то, чтобы сделать хоть шаг навстречу своей мечте? Ведь только так мы становимся энергичнее, а значит, по-настоя­щему счастливее.