Где смех и драма учат не молчать

Быть самим собой

Здесь, в театральной студии, или, как ее еще называют, в мас­терской «Четвертая стена», подростки не просто разучивают роли и выходят на сцену. Они учатся быть собой, находить ответы на самые сложные вопросы и обретать уверенность в завтрашнем дне через искусство. Это место, где творят, исследуют и растут, выходя за рамки привычного, поэтому после уроков ребята спешат сюда. Для многих юных дарований «Четвертая стена» стала настоящим открытием. Ангелина Терновая, одна из актрис мастерской, рассказывает о том, как театр помог ей преодолеть внутренние барьеры.

– Раньше я все держала в себе, а теперь научилась выражать свои чувства. Раскрылась на сцене, стала увереннее, начала лучше понимать себя и других. Наша мастерская – это безопас­ное место, где можно быть самим собой, – признается она.

Подобные трансформации пережила и Адия Толендинова. Застенчивая и нерешительная, она с трудом вливалась в новый коллектив.

– Всегда было сложно влиться­ во что-то новое. Особенно потому, что в студии требуется активное участие и коммуникация, а не роль пассивного наблюдателя, – рассказывает Адия. – Но каждый раз, сталкиваясь с внутренними преградами, я думала: «Кто я, если не смогу сделать это?» Так и происходили все внутренние изменения через постоянную внутреннюю борьбу. Я поняла, что ошибаться – не критично, и не стоит так сильно волноваться­ и додумывать, как я делала это раньше.

Елена Забродкина уже выпускница студии. В театральную мастерскую она пришла подростком с дефектами речи и застенчивостью, сегодня говорит о театре как о пространстве, где ее ждали, слышали и понимали.

– Здесь меня приняли с моими сильными сторонами и слабостями. Театр стал не просто местом, где учат скороговоркам или этюдам, а пространством, где можно ошибаться, искать, плакать, смеяться, молчать и расти. Благодаря «Четвертой стене» я больше не считаю себя «девочкой с дефектами». Во мне воспитали человека, который слышит, чувствует и умеет говорить. На третьем году обучения я сыграла главную роль в пьесе. На первой читке просто была потрясена. Настолько сильное впечатление произвел на меня этот материал, что весь вечер, вернувшись домой, я не могла перестать думать: «Неужели некоторые мои сверстники-подростки растут в такой тотальной нелюбви?» Моя героиня Машка − классная девчонка, которая остро нуждается в принятии, в одобрении, в элементарной человеческой теплоте. Но в своем окружении она этого не слышит и не ощущает. И тогда Машка решает получить любовь любыми способами. Да так, что дело дошло до инвалидности. Но вместо любви получает только жалость или даже отвращение. После этой роли я вдруг начала ценить собственную жизнь и то, что раньше казалось обы­денным. Поняла, как важно не молчать, – делится Елена Забродкина.

Смелость и поиск ответов

Спектакли «Четвертой стены» часто затрагивают темы, о которых в обществе принято молчать. Руководитель студии Инна Семененко подчеркивает, что главными темами пос­тановок неизменно остаются гуманизм, справедливость и свобода. Подростки, примеряя на себя различные роли, хотят донести до зрителя важные смыслы, которые они совместно находят в материале. Школьники учатся говорить о том, что их волнует.

– Мы много разговариваем, смотрим вместе фильмы и спектакли и обсуждаем их, в студии есть читательский клуб, – рассказывает Инна Семененко. – Это все помогает узнать друг друга, открыться, выговориться.

Вместе с ребятами они придумали проект «Изобретательский театр», где учащиеся сами писали пьесы, трансформируя в них свои переживания и тревоги, что стало своеобразной арт-терапией.

На занятиях, несмотря на прак­тически полное отсутствие ограничений в выборе тем для самостоятельных этюдов, существуют четкие рамки: «Не должно быть нецензурной лексики, пошлости и того, что оскорбит чувства окружающих».

Инна Борисовна, обладая 25-летним опытом работы с подростками, научилась быть «индикатором эмоционального состояния» каждого участника.

– Театральная группа – это ансамбль, где все должны быть сонастроены. Ты учишься мгновенно считывать настрой ребенка, пришедшего на репетицию в «нерабочем» состоянии, и стараешься помочь ему проработать это событие, насколько это в твоих силах, – рассказывает она. В случаях, когда возникают проблемы, педагог беседует с родителями и при необходимости рекомендует обратиться к профессиональному психологу.

Голос молодого поколения

Юные актеры «Четвертой стены» убеждены в том, что через роли они могут сказать то, что порой сложно выразить в обыч­ной жизни.

– Иногда в роли я вижу себя, иногда – совсем другого человека, и это учит меня чувствовать и понимать тех, кто на меня не похож. Через игру я выражаю боль, радость, страх – все, что копится внутри, – делится Ангелина Терновая.

Алихан Арпабаев видит в каж­дой новой роли возможность прожить другую жизнь, что помогает излечивать внутренние раны.

– В этот момент ты можешь полностью отдаться процессу и даже забыть о своих проб­лемах в жизни или учебе. Каж­дое такое погружение помогает излечивать собственные внутренние раны с помощью познания чужой истории, – говорит он.

Выпускница «Четвертой стены» Аружан Каирбекова, размышляя о том, что же такое театральные репетиции, − это больше про искусство или про терапию, ответила так:

− Мне кажется, репетиции в студии давно уже не только про искусство. Да, мы учим тексты, занимаемся тренингами, речью, разбираем сцены. Но между всем этим есть тишина, в которой рождается что-то большее − доверие. А с него и начинается та самая терапия. У меня было заболевание − атопический дерматит. В период обострения мне было сложно, я не могла войти в образ, чувствовала себя плохо физически и морально, думала, что я – обуза для всех, что выгляжу жалко и некрасиво. И в эти моменты Инна Борисовна поддерживала меня, я могла говорить с ней о чем угодно: о проблемах, о том, как тяжело мне и моей маме. Я не могла каждый день плакать перед мамой, поэтому Инна Борисовна стала для меня педагогом не только театра, но и жизни.

Многие из студийцев отмечают, что именно в «Четвертой стене» их удается раскрыть так, как не удавалось до этого другим взрослым, включая родителей, учителей и психологов.

– Здесь педагог и ученики имеют «общую платформу», они могут между собой говорить не только как учитель и ученик, но и как друзья, коллеги. И именно из-за таких моментов нашим студийцам становится легче доверять педагогу, – объясняет Алихан Арпабаев.

Адия Толендинова добавляет:

– В студии создана атмосфера безопасности.

Мария Лошкарева считает, что театр помогает подросткам находить свою «роль» в жизни.

– В рамках театральной студии нам предоставляется возможность попробовать себя в разных амплуа, прожить чужую судьбу и перенять некоторые черты своего героя. Это значительно облегчает жизнь вне студии, – делится школьница.

Важную роль в постановках играют юмор, абсурд и гротеск. Инна Семененко уверена, что смех способен побеждать «мрак».

– Круто, если это не просто и не плоско, а чтобы победить какую-то неприятность, – подчеркивает она, приводя в пример победу над боггартом в «Гарри Поттере» посредством смеха. – Мы любим смеяться. Очень много смеемся на репетициях, для нас это хороший знак, значит, спектакль выйдет живой, яркий. И в спектаклях, даже самых драматичных, стараемся найти место смеху, – говорит руководитель.

История создания сказки о Пеппи Длинномчулке, когда мама, придумывая истории для больной дочери, помогла ей победить болезнь, служит ярким свидетельством того, как искусство и жизнелюбие могут одержать верх над невзгодами. Подобно Пеппи, участники «Четвертой стены» находят в театре силу, смелость и веру в себя, преображая свой мир и мир вокруг.