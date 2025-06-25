Фото: пресс-служба правительства РК

«Идея нашего Президента сделать инициативу «Таза Қазақстан» частью культуры и воспитания не только для сохранения нашей природы, но и для поддержания чистоты ума и помыслов, внутренней культуры человека. Надо акцентировать внимание на развитии духовности. Уважительное отношение к окружающим и принятым ценностям, развитие общественной ответственности и трудолюбия должны стать важными направлениями реализации инициативы Главы государства «Таза Қазақстан», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Вместе с тем отмечена важность активной информационной поддержки мероприятий в рамках реализации президентской инициативы как на республиканском, так и на региональном уровнях.

«Надо общими усилиями прививать традиционные ценности семьи, правильное поведение в обществе, бережное отношение к культурным ценностям, патриотизм к своей родной земле. Необходимо учесть данные направления в воспитательной программе «Адал азамат», — отметил Премьер-министр, дав ряд поручений.

Министерствам просвещения, науки и высшего образования – обеспечить активное привлечение общественности, ассоциаций и объединений к воспитанию у молодого поколения экологической культуры.

Министерству туризма совместно с акиматами областей и городов – разработать единый календарь массовых спортивных мероприятий в разрезе каждого населенного пункта. Также необходимо сформировать карту основных объектов экотуризма для всеобщего пользования с описаниями мест, туристических объектов.

Министерству культуры совместно с заинтересованными государственными органами – в месячный срок выработать конкретные предложения по воспитанию экологической и духовной культуры населения.

По итогам работы поставлена задача актуализировать Концепцию развития экологической культуры «Таза Қазақстан».