Бектенов поручил обеспечить эффективность холдинга «Байтерек» по поддержке товаропроизводителей

Экономика , Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Под председательством премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова состоялось заседание совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Глава правительства был проинформирован о результатах инвестиционной и финансовой деятельности холдинга, его дочерних структур и проводимой ими работе по внедрению новых инструментов поддержки отечественных товаропроизводителей в рамках реализации государственных программ.

Председатель правления НУХ «Байтерек» Рустам Карагойшин доложил о ходе разработки Программы финансирования оборотного капитала предприятий пищевой промышленности, в рамках которой отечественным товаропроизводителям будут предоставлены краткосрочные инструменты торгового финансирования, такие как товарное кредитование и факторинг для переработчиков в АПК.

Данные меры позволят увеличить оборотный капитал действующих производств и создадут условия для открытия новых предприятий. Дочерней структурой холдинга – АО «Аграрная кредитная корпорация» – запущен пилотный проект «Расщепление ставки вознаграждения», нацеленный на поддержку растениеводства. Аграриям предоставляется льготное финансирование, при этом субсидирование ставки осуществляется за счет поставщиков товаров, а не бюджетных средств. При положительном результате на примере ТОО «FOODGRAIN» проект планируется масштабировать по стране.

Прорабатывается вопрос интеграции отечественной онлайн платформы строительных материалов material.kz с товарными биржами, что позволит повысить прозрачность ценообразования на рынке стройматериалов. На платформе зарегистрировано 217 отечественных производителей и поставщиков стройматериалов, размещено 614 категорий товаров. 

В рамках оказываемых НУХ «Байтерек» мер поддержки бизнеса предусмотрены встречные обязательства по соблюдению внутристрановой ценности в проектах, где заложен основной критерий по приобретению отечественных товаров и услуг на сумму не менее 30% от суммы финансирования. Глава правительства Олжас Бектенов поручил пересмотреть данный порог в сторону повышения.

«Недавно я заявил на заседании правительства, что мы будем придерживаться политики экономического патриотизма. Доля внутристрановой ценности в проектах, финансируемых за счет государственных институтов развития, должна быть значительно выше. Необходимо анализировать каждый проект и налагать на получателей господдержки обязательства по приобретению оборудования, материалов, других товаров исключительно казахстанского производства», - отметил Олжас Бектенов.

Глава правительства поручил руководству холдинга и курирующим министерствам обеспечить эффективность действующих инструментов поддержки отечественных товаропроизводителей, усилить работу по информированию о них бизнеса, а также продолжить анализ рынка и разработку новых предложений.

По итогам совещания утверждены годовой отчет АО «НУХ «Байтерек» за 2023 г., отчет по исполнению Плана развития на 2014–2023 гг. и ряд других документов.

#экономика #производство #Бектенов #Байтерек

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