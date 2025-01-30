Бектенов принял участие в заседании ЕМПС в узком составе в Алматы

Международное сотрудничество,Правительство
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Он отметил важность международного диалога на площадке Евразийского межправительственного совета и выразил уверенность, что принятые решения придадут новый импульс развитию интеграционных процессов

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр РК Олжас Бектенов принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы в узком формате. Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества стран в рамках ЕАЭС, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

В заседании ЕМПС в узком составе приняли участие главы правительств стран-участниц Союза: Республики Беларусь – Роман Головченко, Кыргызской Республики – Адылбек Касымалиев, Российской Федерации – Михаил Мишустин; вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.

Олжас Бектенов отметил важность международного диалога на площадке Евразийского межправительственного совета и выразил уверенность, что принятые решения придадут новый импульс развитию интеграционных процессов.

В свою очередь, премьер-министр Республики Беларусь, председатель ЕМПС Роман Головченко подчеркнул, что страны ЕАЭС связывают тесные экономические отношения и масштабный торговый оборот.

По данным председательствующей стороны, на сегодня ВВП Союза демонстрирует устойчивый рост. По итогам 2024 года ключевой показатель функционирования экономики Союза составит около 4%. Вместе с тем отмечена необходимость совместных усилий для того, чтобы приблизиться к общему видению Союза, отраженного в декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года, в том числе с учетом последних тенденций развития мировой экономики, появления новых технологий и инноваций.

Обсужден механизм поддержки реализации совместных проектов в агропромышленном комплексе, направленных на повышение устойчивости производства и обеспечение инновационного развития отрасли. Особое внимание было уделено таким направлениям, как развитие селекции, семеноводства сельскохозяйственных растений, животноводства, переработки сельхозпродукции, расширение инфраструктуры АПК.

Также состоялся обмен мнениями по перспективам развития интегрированной информационной системы ЕАЭС. Отмечена необходимость активизации работы по данному направлению.

Заседание ЕМПС продолжится в расширенном формате.

#заседание #Бектенов #ЕМПС

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