Бектенов провел совещание по текущей гидрологической ситуации в республике

Фото: пресс-служба Правительства

Премьер-министр Олжас Бектенов заслушал отчеты министров по чрезвычайной ситуации Чингиса Аринова, экологии и природных ресурсов – Ерлана Нысанбаева, первого вице-министра водных ресурсов и ирригации Нурлана Алдамжарова, а также акимов ряда регионов о ситуации на территории страны, связанной с опасными гидрологическими явлениями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства



Республиканский оперативный штаб МЧС и региональные штабы работают в круглосуточном режиме.



Касательно ситуации на территории города Алматы и Алматинской области министр по ЧС Чингис Аринов доложил, что выставлены 12 круглосуточных гидропостов. На плотине Аксай проводится наращивание защитной насыпи, укрепление сооружения инертными материалами и непрерывный контроль.

На контроле находится обстановка в селе Жанатурмыс Карасайского района. Все аварийно-восстановительные работы организованы, проводится берегоукрепление и расчистка русел рек. Постами Казселезащиты обеспечивается постоянный мониторинг и наблюдение. На текущий момент уровни воды находятся в пределах нормы.



В Мангистауской области МЧС совместно с акиматом продолжается откачка воды и ликвидация последствий подтопления. Необходимые силы и средства готовы к незамедлительному реагированию на любое изменение оперативной обстановки.



В целом во всех регионах с повышенными рисками заблаговременно усилена группировка сил и средств МЧС, включая авиацию. Организовано дежурство спасательных подразделений, инженерной и аварийно-спасательной техники.



По данным Казгидромета, в ближайшие дни практически на всей территории страны прогнозируются обильные осадки. Сильные дожди ожидаются в Алматинской, Жамбылской областях и области Жетісу.

В этой связи Премьер-министр Олжас Бектенов дал ряд поручений:



-акиматам регионов совместно с МЧС принять соответствующие меры по обеспечению безопасности людей и инфраструктуры населенных пунктов;



-обеспечить готовность сил и средств местных исполнительных органов, в том числе подготовить эвакопункты, необходимый транспорт и обновить планы реагирования на случаи эвакуации населения;



-акиматам селеопасных регионов держать на особом контроле состояние моренных озер, в том числе обеспечить их своевременное опорожнение, а также проверить готовность селезадерживающих сооружений;



-Минэкологии – обеспечить ежедневное наблюдение на гидропостах и мониторинг прогноза погоды, в случае ухудшения в срочном порядке доводить до заинтересованных государственных органов штормовые предупреждения;



Министерству водных ресурсов - держать на контроле состояние гидротехнических сооружений, организовать постоянный взаимообмен сведениями о расходах воды и возникновении угроз на трансграничных реках;

МЧС – продолжить превентивные работы по обеспечению безопасности в условиях неблагоприятных гидрологических явлений.