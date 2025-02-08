Бектенов проверил качество медуслуг в Акмолинской области

Фото: Правительство РК

Во время рабочего объезда Олжас Бектенов на примере строительства многопрофильной больницы в Косшы проверил проводимую в области работу по повышению качества предоставляемых гражданам медицинских услуг.

Лечебное учреждение со стационаром на 350 мест и поликлиникой на 1 тыс. посещений в смену будет обслуживать население города и семи пристоличных районов Акмолинской области. На сегодня медицинская помощь жителям Косшы оказывается в государственной и частной поликлиниках в общей сложности на 250 посещений в смену. При этом численность прикрепленного населения за последние 2 года выросла с 24 тыс. до 42 тыс. человек. Строительство многопрофильной больницы решит вопрос нехватки имеющихся мощностей. Здесь будут функционировать отделения хирургии, травматологии, кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии, химиотерапии и др. Кроме того, на территории предусмотрено строительство двух многоквартирных жилых домов для медицинского персонала и пансионата для размещения иногородних пациентов.

Объект возводится за счет частных инвестиций компании «Viamedis» в размере более 28 млрд тенге. Из них свыше 9 млрд тенге планируется направить на оснащение больницы современным медицинским оборудованием германской компании Siemens. Генеральный директор ТОО «Viamedis» Асет Ахметов проинформировал Премьер-министра о том, что строительно-монтажные работы ведутся с опережением графика. Всего в них задействованы порядка 200 человек, стройматериалы закупаются преимущественно у отечественных производителей. Открытие поликлиники планируется до конца текущего года, стационара – в 2026 году. Запуск нового медучреждения позволит создать 956 рабочих мест.

Напомним, Глава государства на расширенном заседании Правительства поручил уделять внимание всем вопросам, влияющим на качество жизни граждан. Правительством ведется системная работа по модернизации социальной и инженерной инфраструктуры.