Бектуров сменил Келимбетова на посту управляющего МФЦА
Указы и распоряжения , Кадровые назначения
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Кайрат Келимбетов занимал должность управляющего МФЦА с 24 декабря 2015 года.
Указом главы государства Келимбетов Кайрат Нематович освобожден от должности управляющего Международным финансовым центром «Астана». Об этом сообщила пресс-служба президента РК, передает Kazpravda.kz.
Другим указом президента управляющим Международным финансовым центром «Астана» назначен Бектуров Ренат Нурмолдаевич.
Кайрат Келимбетов занимал должность управляющего МФЦА с 24 декабря 2015 года.