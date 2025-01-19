Бесплатные лекарства на 1,7 млн рецептов получили казахстанцы посредством QR-кода

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За последние три месяца в проекте по электронной выдаче лекарств через «Социальный кошелек» пациенты посредством QR-кода получили препараты на основе 1, 7 млн рецептов, где участвует свыше 700 медицинских организаций по республике.

Использование «Социального кошелька» создает условия для доступности и полной прозрачности в сфере обеспечения граждан лекарственными средствами, исключения незаконного оборота, фальсификации и других нарушений.

Людям, получающим препараты в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения, включая лиц с хроническими заболеваниями, теперь не нужно тратить время на записи к врачу за получением бумажного рецепта, медсестра может самостоятельно без очередей выдать назначенное лекарство.

Для пожилого населения или других лиц, которые не могут воспользоваться услугами государственного сервиса «Социальный кошелек», при визите в поликлинику достаточно пройти идентификацию с помощью Face-ID и веб-камер, после чего также положенные лекарственные средства будут выданы на руки пациенту.

Проект электронной выдачи лекарств масштабирован по всей республике с охватом 1,7 млн человек, получающих препараты в рамках бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения.