Бесплатный проезд в Нур-Султане: что необходимо знать детям и родителям

В Нур-Султане с 28 марта дети смогут ездить бесплатно на городских, экспресс и пригородных маршрутах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.
Сообщается, что есть непременное условие – валидация. Таким образом, столичная транспортная компания получает корреспонденцию поездок, что является ключевым элементом при построении правильной маршрутной сети.
"Детям до семи лет именная карта не требуется. Если у школьника она уже есть, нет необходимости ее менять", – говорится в сообщении.
Именные транспортные карты для детей до 16 лет оформляются родителями в центральной кассе по улице Кошкарбаева, 50/1. Дети старше 16 лет при наличии удостоверения личности могут обратиться самостоятельно. При себе необходимо иметь удостоверение личности родителя, свидетельство о рождении ребенка/удостоверение личности (детям старше 16 лет), справку с места учебы и одну фотографию 3х4.
"Если у ребенка нет транспортной карты или он забыл ее дома, то другой документ, удостоверяющий его личность, недействителен. В данном случае придется оплатить проезд наличными: детям до 15 лет – 90 тенге, старше – 180 тенге. Согласно закону, каждый регион и местный исполнительный орган самостоятельно формирует свой бюджет и определяет льготы. Поэтому перевозчики предоставляют бесплатный проезд только детям до 18 лет, прописанным или проживающим в столице и ее пригородных районах, обслуживаемых маршрутами City Transportation Systems (CTS)", – отмечается в сообщении.
Сообщается, что есть непременное условие – валидация. Таким образом, столичная транспортная компания получает корреспонденцию поездок, что является ключевым элементом при построении правильной маршрутной сети.
"Детям до семи лет именная карта не требуется. Если у школьника она уже есть, нет необходимости ее менять", – говорится в сообщении.
Именные транспортные карты для детей до 16 лет оформляются родителями в центральной кассе по улице Кошкарбаева, 50/1. Дети старше 16 лет при наличии удостоверения личности могут обратиться самостоятельно. При себе необходимо иметь удостоверение личности родителя, свидетельство о рождении ребенка/удостоверение личности (детям старше 16 лет), справку с места учебы и одну фотографию 3х4.
"Если у ребенка нет транспортной карты или он забыл ее дома, то другой документ, удостоверяющий его личность, недействителен. В данном случае придется оплатить проезд наличными: детям до 15 лет – 90 тенге, старше – 180 тенге. Согласно закону, каждый регион и местный исполнительный орган самостоятельно формирует свой бюджет и определяет льготы. Поэтому перевозчики предоставляют бесплатный проезд только детям до 18 лет, прописанным или проживающим в столице и ее пригородных районах, обслуживаемых маршрутами City Transportation Systems (CTS)", – отмечается в сообщении.