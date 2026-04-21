Премьер поручил масштабировать приложение павлодарских студентов для вызова инватакси

22

На заседании Правительства рассмотрен вопрос по реализации инклюзивной политики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

«В одном из обращений в Правительство было отмечено, что павлодарские студенты создали удобное приложение для вызова инватакси. Министерству искусственного интеллекта совместно с акиматом надо посмотреть его на предмет масштабирования в других регионах. Также надо проработать с соответствующими компаниями (Яндекс и др.) вопросы обозначения в приложениях на картах объектов, оборудованных для лиц с ограниченными возможностями передвижения», — отметил Олжас Бектенов.

По его словам, создание инклюзивной среды формирует условия для полного и равноправного участия каждого человека в жизни общества. Для этого реализуются специальные программы и меры, направленные на устранение барьеров для лиц с ограниченными возможностями. И это уже дает свои положительные результаты. В то же время, усилий только государства недостаточно. В этот процесс должны быть активно вовлечены бизнес, неправительственный сектор, всё общество. При этом Премьер-министр отметил, что в некоторых регионах сохраняются проблемы с созданием благоприятных условий для обучения детей с особыми потребностями. Не все «особенные» дети охвачены образованием и инклюзивными условиями в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской и Карагандинской областях, других регионах. Дан ряд поручений.

Олжас Бектенов отметил необходимость усиления работы по сопровождению детей с особыми образовательными потребностями.

«Психолого-медицинская педагогическая комиссия не может охватить всех нуждающихся детей для оценки их способностей. Ожидание в очереди затягивается до нескольких месяцев. Не хватает узких специалистов – логопедов, сурдологов, реабилитологов. У педагогов не хватает практических навыков работы с особенными детьми и взрослыми. Например, не все учителя знают, как им выстраивать практическую работу с учащимися с особыми образовательными потребностями. Об этом свидетельствуют многочисленные обращения граждан», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр поручил Министерству просвещения: на постоянной основе проводить обучающие курсы для учителей по работе с особенными детьми; до 1 сентября внедрить качественно новую модель инклюзивности в образовании, повышения обеспеченности кадрами и укрепления служб сопровождения. 

