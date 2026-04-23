Казахстанцы прочитали свыше 2 млн книг в рамках проекта партии AMANAT

В партии AMANAT в честь празднования Национального дня книги чествовали победителей проекта «Кітап оқитын ұлт», сообщает Kazpravda.kz 

В трех регионах – городе Шымкенте, Карагандинской и Костанайской областях пилотный проект за 8 месяцев охватил почти 190 тысяч человек, прочитавших в общем порядка 2 млн книг. В мероприятии приняли участие спикер Мажилиса, председатель AMANAT Ерлан Кошанов, а также известные писатели, общественные деятели, представители творческой интеллигенции, а также победители проекта.

Открывая мероприятие, Ерлан Кошанов подчеркнул, что проект «Кітап оқитын ұлт» разработан в рамках реализации инициативы Главы государства по продвижению в обществе идеи чтения книг. Масштабный интеллектуально-просветительский проект партии внедряет новый формат – марафон чтения книг, направленный на формирование устойчивой культуры чтения среди населения.

«Сегодня 23 апреля – Национальный день книги – мы уже отмечаем всей страной, превратив его в добрую традицию. Кроме того, сегодня Президент поздравил казахстанцев с Национальным днем книги и сообщил, что в ближайшие две недели подпишет Указ о мерах по формированию читающей и интеллектуальной нации. Стать читающей нацией – это прямой путь к культурно-духовному развитию государства. Воспитание читающего поколения – самая эффективная инвестиция в интеллектуальный капитал страны. Пилотный проект «Кітап оқитын ұлт» нацелен именно на это. Основная миссия проекта - вывести Казахстан в число десяти самых читающих стран мира», - подчеркнул председатель партии.

Спикер Мажилиса обратил внимание, что в последнее время в стране, особенно в отдалённых населённых пунктах, было отремонтировано и открыто множество библиотек, которые регулярно пополняются новыми книгами. В результате, в прошлом году зафиксировано 57 миллионов посещений библиотек, что на 4,1% больше по сравнению с 2024 годом. Примечательно, что каждый третий читатель в стране – это ребенок. В Астане и Алматы появятся президентские библиотеки, двери которых будут круглосуточно открыты для читателя. Из года в год растет и число покупателей книг – онлайн-продажи выросли на 50%. Кроме того, создаются условия для творчества писателей и издания их книг. Так, возвращено звание «Народный писатель Казахстана», присуждаемое заслуженным мастерам слова, внесшим значимый вклад в развитие национальной литературы, а также решен вопрос авторского гонорара.

Ерлан Кошанов рассказал также о системной работе и инициативах партии «AMANAT» по поддержке литературы и духовной сферы. Так, в рамках Предвыборной программы партии за 2023-2025 годы было построено 150 культурных объектов и 755 объектов прошли капитальный ремонт. Также партия выполнила свое предвыборное обещание по повышению заработной платы библиотекарей. Кроме того, усилиями депутатов фракции партии в Мажилисе в новом Налоговом кодексе отменен НДС для отечественных издателей, что позволит сделать книги доступнее для читателей. Ежегодно партия проводит творческий конкурс «Ұлы дала» среди молодых авторов и награждает лучших журналистов «Медиа-премией AMANAT». Также активно реализуется проект «Кітап-АМАNAT», в рамках которого сегодня по стране при филиалах партии работают 24 книжных центра. Благодаря таким мероприятиям у граждан формируется культура чтения и повышается уважение к книге.

Проект «Кітап оқитын ұлт» стартовал в сентябре 2025 года в пилотном режиме в трех регионах страны: Карагандинской, Костанайской областях и городе Шымкент. Конкурс проходил по 6 номинациям - «Читающая династия», «Читающий государственный служащий», «Читающий университет», «Читающий колледж», «Читающая школа» и «Читающий педагог». По каждому направлению экспертами были сформированы перечни из 15 книг на казахском и русском языках, которые должны были прочесть все участники. Далее по этим книгам проводились викторины, дебаты, эссе и интеллектуальные квизы. В список вошли произведения, отобранные в рамках общенационального голосования «100 популярных книг казахстанской литературы», а также признанные мировые бестселлеры.

Отбор проходил последовательно – на уровне учебных заведений и государственных органов, затем на районных и городских этапах, а финалисты соревновались на областном уровне. В итоге в каждой из шести номинаций были определены по две команды победителей от каждого из трех регионов на казахском и русском языках. Всего лауреатами конкурса стали 462 человека, из них 156 – обладатели первых мест. Все они были награждены благодарственными письмами и ценными призами. В ходе мероприятия также были отмечены региональные менеджеры проекта.

Ерлан Кошанов подчеркнул, что системная работа партии по дальнейшему развитию культуры чтения в стране будет продолжена. Он поблагодарил всех участников и партнеров проекта за вклад в реализацию инициативы и отметил важность консолидации усилий государства и общества в этой сфере.

Популярное

Все
Дух романтики и героизма
Сваха как архитектор счастья
Паркет раскален до предела
В Приаралье становится больше зеленых зон
Как можно больше света и тепла!
Благоустраивается город номадов
Путевка на большую сцену
Новый уровень сотрудничества
Витрина для инноваций и площадка для конкретной работы
Точка опоры и уверенность в завтрашнем дне
Математическая олимпиада для курсантов СНГ
Исследовать и популяризировать культурное наследие
Поддержать инициативу Казахстана
Реальность, призывающая к действиям
В условиях глобального зеленого перехода
Циркулярная экономика и повышение ресурсной эффективности
ШОС и ЮНЕП продумывают совместные действия для устойчивого будущего региона
Привлечь молодежь в библиотеку
Сохраняя правозащитный баланс
Маленький рай для шахтерского края
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Задача – возвращение в элиту
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Путь писателя и государственного деятеля
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Серебро с золотым отливом
Светильники из вторсырья
«Махаббат» превращает нити в чувства
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Алгоритмы и этические нормы
Великий балетный реформатор
Казахстан привлекает инвесторов
Стартовал проект по цифровому учету деревьев
Настоящая кузница чемпионов
«Белых хакеров» и инженеров ИИ будут обучать для защиты энергообъектов
Падение детей из окон: Генпрокуратура обратилась к казахстанцам
Умные очки для слабовидящих
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

Премьер поручил масштабировать приложение павлодарских студ…
Новые стандарты поддержки лиц с особыми потребностями внедр…
Что изменилось в миграционной политике Казахстана
В Казахстане стартовала весенняя «Неделя добра»

