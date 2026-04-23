Казахстанцы прочитали свыше 2 млн книг в рамках проекта партии AMANAT

В трех регионах – городе Шымкенте, Карагандинской и Костанайской областях пилотный проект за 8 месяцев охватил почти 190 тысяч человек, прочитавших в общем порядка 2 млн книг. В мероприятии приняли участие спикер Мажилиса, председатель AMANAT Ерлан Кошанов, а также известные писатели, общественные деятели, представители творческой интеллигенции, а также победители проекта.

Открывая мероприятие, Ерлан Кошанов подчеркнул, что проект «Кітап оқитын ұлт» разработан в рамках реализации инициативы Главы государства по продвижению в обществе идеи чтения книг. Масштабный интеллектуально-просветительский проект партии внедряет новый формат – марафон чтения книг, направленный на формирование устойчивой культуры чтения среди населения.

«Сегодня 23 апреля – Национальный день книги – мы уже отмечаем всей страной, превратив его в добрую традицию. Кроме того, сегодня Президент поздравил казахстанцев с Национальным днем книги и сообщил, что в ближайшие две недели подпишет Указ о мерах по формированию читающей и интеллектуальной нации. Стать читающей нацией – это прямой путь к культурно-духовному развитию государства. Воспитание читающего поколения – самая эффективная инвестиция в интеллектуальный капитал страны. Пилотный проект «Кітап оқитын ұлт» нацелен именно на это. Основная миссия проекта - вывести Казахстан в число десяти самых читающих стран мира», - подчеркнул председатель партии.

Спикер Мажилиса обратил внимание, что в последнее время в стране, особенно в отдалённых населённых пунктах, было отремонтировано и открыто множество библиотек, которые регулярно пополняются новыми книгами. В результате, в прошлом году зафиксировано 57 миллионов посещений библиотек, что на 4,1% больше по сравнению с 2024 годом. Примечательно, что каждый третий читатель в стране – это ребенок. В Астане и Алматы появятся президентские библиотеки, двери которых будут круглосуточно открыты для читателя. Из года в год растет и число покупателей книг – онлайн-продажи выросли на 50%. Кроме того, создаются условия для творчества писателей и издания их книг. Так, возвращено звание «Народный писатель Казахстана», присуждаемое заслуженным мастерам слова, внесшим значимый вклад в развитие национальной литературы, а также решен вопрос авторского гонорара.

Ерлан Кошанов рассказал также о системной работе и инициативах партии «AMANAT» по поддержке литературы и духовной сферы. Так, в рамках Предвыборной программы партии за 2023-2025 годы было построено 150 культурных объектов и 755 объектов прошли капитальный ремонт. Также партия выполнила свое предвыборное обещание по повышению заработной платы библиотекарей. Кроме того, усилиями депутатов фракции партии в Мажилисе в новом Налоговом кодексе отменен НДС для отечественных издателей, что позволит сделать книги доступнее для читателей. Ежегодно партия проводит творческий конкурс «Ұлы дала» среди молодых авторов и награждает лучших журналистов «Медиа-премией AMANAT». Также активно реализуется проект «Кітап-АМАNAT», в рамках которого сегодня по стране при филиалах партии работают 24 книжных центра. Благодаря таким мероприятиям у граждан формируется культура чтения и повышается уважение к книге.

Проект «Кітап оқитын ұлт» стартовал в сентябре 2025 года в пилотном режиме в трех регионах страны: Карагандинской, Костанайской областях и городе Шымкент. Конкурс проходил по 6 номинациям - «Читающая династия», «Читающий государственный служащий», «Читающий университет», «Читающий колледж», «Читающая школа» и «Читающий педагог». По каждому направлению экспертами были сформированы перечни из 15 книг на казахском и русском языках, которые должны были прочесть все участники. Далее по этим книгам проводились викторины, дебаты, эссе и интеллектуальные квизы. В список вошли произведения, отобранные в рамках общенационального голосования «100 популярных книг казахстанской литературы», а также признанные мировые бестселлеры.

Отбор проходил последовательно – на уровне учебных заведений и государственных органов, затем на районных и городских этапах, а финалисты соревновались на областном уровне. В итоге в каждой из шести номинаций были определены по две команды победителей от каждого из трех регионов на казахском и русском языках. Всего лауреатами конкурса стали 462 человека, из них 156 – обладатели первых мест. Все они были награждены благодарственными письмами и ценными призами. В ходе мероприятия также были отмечены региональные менеджеры проекта.

Ерлан Кошанов подчеркнул, что системная работа партии по дальнейшему развитию культуры чтения в стране будет продолжена. Он поблагодарил всех участников и партнеров проекта за вклад в реализацию инициативы и отметил важность консолидации усилий государства и общества в этой сфере.