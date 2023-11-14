Бесспорный плюс для бизнеса

Причем он полезен для граждан обоих государств, сулит бесспорную выгоду и всплеск межгосударственной деловой активности.

Как человек, почти два десятилетия тесно сотрудничающий с китайским бизнесом, давно мечтала о том, что когда-нибудь поездки в Китай будут без виз и посещения посольства, ведь постоянные хождения за визой утомительны. Приходится выстаивать в очередях, тратить деньги и время. Все это только умножает расходы, которые в конечном счете ложатся на кошелек покупателя.

Куда предпочтительнее просто купить билет, принимая решение о поездке в Поднебес­ную, что называется, в последнюю минуту. Время от времени возникает необходимость именно в таких вояжах, поскольку бизнес не всегда подлежит жесткому планированию, особенно если речь идет о контактах с заграничными партнерами.

Раньше сделать это было практически невозможно, потому как получить визу в Китай отнюдь не дело одного дня. Теперь же возможность поездки туда без оформления визы поз­волит деловым людям быстрее решать важные предпринимательские задачи. Достаточно только купить билет и – все, можно спокойно ехать, договариваться, заключать контракты, проводить платежи и получать товар.

Однозначно, введение безвизовых поездок сделает трансграничную торговлю свободнее, а в перспективе удешевит себестоимость товаров и послужит отправной точкой для качественного улучшения двустороннего партнерства. Можно смело прогнозировать, что абсолютно все сферы взаимодействия получат новый импульс для развития.

Уверена, спрос на поездки в КНР вырастут. Они станут доступнее, дав тем самым многим казахстанцам возможность попробовать себя в бизнесе. А кто-то просто решит посмотреть достопримечательности соседней страны, ведь в плане туристической привлекательности Китай – бездонный кладезь.

Не понаслышке знаю, что граждане Китая тоже интересуются нашей страной. Многие мои партнеры по бизнесу не раз выражали желание посетить Казахстан, особенно юг республики. Это нормальное желание. Его реализация будет содействовать развитию бизнеса, поможет выстраиванию доверительных отношений, расширит контакты.