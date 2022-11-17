Бесценная эстафета добра

Исконное занятие предков – выращивание скота – стало для Жексенбая Копенова делом жизни.

Фермер признается, что обогащение не является для него целью, и подтверждает это поступками.

В конце каждой недели он выходит торговать своей продукцией – мясом – на традиционную ярмарку, что проходит в Аккольском районе. Причем, к радости своих земляков со средним и низким достатком, цены на товар ставит ниже рыночных.

В мясной торговле, по мнению фермера, не стоит гоняться за высокими барышами. Разница между оптовой и розничной стоимостью, иными словами – накрутка, не должна превышать ста тенге за один килограмм. Этого достаточно, чтобы неплохо заработать. Хотя, на самом деле, посредники, скупающие мясо, не ограничиваются названной цифрой, их аппетиты куда выше…

– Мое непременное правило при торговле заключается в том, чтобы в результате купли-продажи оставались довольными обе стороны – покупатель и хозяин товара, – говорит Жексенбай Копенов.

Логическим продолжением подобного ценового подхода, одобряемого народом, является практикуемая фермером благотворительность – раздача продуктовых пакетов нуждающимся. Готовность протянуть руку помощи тем, кому трудней, зародилась еще в детстве.

Жексенбай Амангельдыулы рассказал, что родился он в маленьком казахском ауле. В нем, несмотря на политические веяния и смены местных бастыков, сохранялись каноны народной нравственности, нормы поведения и отношения к ближним.

К примеру, в ауле всегда было принято всем миром помогать семьям, оказавшимся в трудной ситуации. Еще одна особенность его малой родины – ее безалкогольный статус: распитие спирт­ного, по крайней мере, открытое, публичное, не приветствовалось.

Из рассказов родителей Жексенбай Копенов знает, что его родной дед работал на руднике. Даже в неспокойное и голодное время первых лет советской власти горняки за свой тяжелый и опасный труд получали сносное вознаграждение. Оно позволяло содержать им семьи.

Дедушка-горняк кроме своих домочадцев «тянул» еще и других аульчан. Когда в начале 30-х годов минувшего века в степи разразился страшный голод, он подкармливал их и спас не одну жизнь. Ну а отец фермера – Амангельды, работал на почте, затем – в животноводческом подразделении совхоза.

Разные профессии довелось познать и Жексенбаю Амангельдыулы. После школы окончил сельскохозяйственный техникум. Затем несколько лет работал товароведом. Далее сфера торговли сменилась на сельскую школу: пригласили читать уроки по сельхозпроизводству.

Но в 90-е годы люди стали уезжать из села, и школа закрылась. Настали годы «свободного плавания», то есть выживания в условиях нарождающегося рынка.

В то время, уже обзаведшись семьей, в которой было двое детей, Жексенбай старался изо всех сил, чтобы прокормить родные души. Сперва, как и все, занимался обычной базарной коммерцией, потом перешел на закуп живого скота и оптовую торговлю мясом. Крестьянское хозяйство «Асхат» было создано им в 2010 году, в настоящее время оно остается самым крупным из числа специализирующихся на животноводстве в Аккольском районе.

Чтобы встретиться с главой хозяйства, пришлось наведаться в отдаленное село Жалгыз Карагай, где находится производственная база. Как признался Жексенбай Амангельдыулы, когда он окончательно утвердился в мысли о своем дальнейшем фермерстве, то принялся за дело с утроенной энергией.

Правда, для старта требовались средства, которых в наличии не имелось. В той ситуации большим подспорьем стало получение ссуды. Был закуплен скот, а также сразу пять животноводческих ферм, оставшихся от бывшего совхоза и постепенно пришедших в запустение. Новый хозяин, выкупивший их, привел помещения в порядок и стал использовать по назначению – для содержания мясо-молочного стада.

В настоящее время все объекты находятся в работе, по­явился даже фуражный цех для хранения зерна собственного урожая, его переработки и получения комбикорма. Кроме всего прочего, оживший животноводческий комплекс дал селянам рабочие места.

Хозяин рассказал, что предпочитает разводить породы акбас и ауелиекольская. Они наиболее адаптированы к местным климатическим условиям. Летом животные находятся на пастбищах, зимой – на стойловом содержании. Хозяйство получило статус племенного, то есть поднялось в своем рейтинге на строчку выше. Это дает фермеру право на серьезные государственные субсидии за племенную работу.

В целом фермер не привык жаловаться на трудности, да и нет, по его мнению, для этого серьезных поводов. Государство дает возможность сельчанам заниматься сельским хозяйством, помогает субсидиями, поэтому нужно только добросовестно трудиться.

В свою очередь глава крестьянского хозяйства считает своим долгом поддерживать село, в котором живет. Вот не было до сего времени в Жалгыз Карагае мечети. Ее строительство взялся осуществить на собственные средства Жексенбай Копенов. Корпус здания уже отстроен, вскоре молитвенный дом откроет свои двери.

Когда в районе поднимали христианский храм, то фермер помог и в этом начинании.

Дальнейших планов у него много, поэтому приходится крутиться как белка в колесе. В ходе нашего разговора он признался, что самый главный и, пожалуй, трудный для него вопрос: что останется потомкам? Хочется, чтобы это наследство помимо материального имело еще и духовное наполнение, передавалось из поколения в поколение как бесценная эстафета. Сам Жексенбай Копенов остается верен заветам старших.