Вчера об этом сообщил министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов в Facebook.

«В преддверии начала нового учебного года актуализируется вопрос о школьной форме. До пандемии ее ношение было обязательным. Но в прошлом году, учитывая все обстоятельства, мы приняли решение, которое позволяло ученикам в течение всего учебного года приходить в школу не только в школьной форме, но и в одежде классического стиля», – написал Асхат Аймагамбетов.

Глава МОН отметил, что и как родитель, и как министр образования и науки он является сторонником ношения школьной формы. Как считают педагоги, помимо прочего, она дисциплинирует детей, позволяет чувствовать общность с теми, кто ходит в ту же школу, и, что немаловажно, помогает уменьшить социальные различия между школьниками.

Но в этом году, заявил министр, ношение школьной формы останется необязательным.

«Выслушав мнения родителей, педагогов, администраций школ и руководителей управлений образования, сделал вывод, что многие также ратуют за школьную форму. Но, взвесив все «за» и «против», мы приняли решение: для детей тех, кто в силу различных обстоятельств не может приобрести школьную форму, нужно сделать необязательным ее ношение еще на один год. Дети могут временно, в течение только следующего учебного года, посещать школу не только в школьной форме, но и в одежде классического стиля. Знаю, что у производителей школьной формы иное мнение на этот счет. В связи с этим ожидаю услышать несогласие как со стороны некоторых родителей, так и со стороны производителей школьной формы», – написал глава МОН.

Асхат Аймагамбетов также объяснил, чем руководствовалось министерство при принятии решения. Во-первых, с учетом эпидситуации во многих регионах действуют карантинные ограничения, магазины работают в определенное время, в некоторых городах только в будние дни. И если родители массово отправятся в торговые точки за школьной формой, то это может спровоцировать очереди и риски заражения COVID-19.

Во-вторых, в связи с временными экономическими трудностями в некоторых семьях покупка школьной формы может стать дополнительной нагрузкой на семейный бюджет.

«Я понимаю, что вне зависимости от принятого решения касательно школьной формы мнения в этом вопросе будут разниться. Какое бы решение ни было принято, сторонники школьной формы будут приводить одни аргументы, оппоненты – другие. Но в этом вопросе для нас было важным объективно оценить сложившуюся ситуацию и предусмотреть возможные риски», – подчеркнул Асхат Аймагамбетов.

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