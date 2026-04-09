На юге сеют, на севере готовятся

Сельское хозяйство
Бек Нигметов

Вопросы подготовки и своевременного проведения весенне-полевых работ обсудили в Министерстве сельского хозяйства в ходе расширенного совещания под председательством главы ведомства Айдарбека Сапарова.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, южные регионы уже приступили к посевной, фермерскими хозяйствами засеяно 202 тыс. га сельхозкультур. В отличие от юга в северных регионах пока ведется подготовительная работа к выходу в поле. Нынче общая посевная площадь в республике составит около 23,8 млн га, что на 180 тыс. га больше уровня прошлого года.

К настоящему времени агропредприятия полностью обеспечены семенами в суммарном объеме до 2,3 млн тонн. Перед началом сева ведется экспертиза их качества.

В ходе совещания были озвучены основные цифры предстоящего полевого сезона, на которые повлиял процесс диверсификации сельхозкультур, отразившийся и на структуре посевов. Так, площади под пшеницей сократятся на 125 тыс. га. Масличные расширятся на 55 тыс. га, кормовые – на 237 тыс., картофель – на 10 тыс. га. Площадь посевов риса составит 80,3 тыс., хлопчатника – 162,4 тыс. га.

В повестку совещания вошли наиболее актуальные вопросы предстоящей посевной. В их числе – обеспеченность регионов минеральными удобрениями, ГСМ, ремонт сельхозтехники.

Для проведения посевной выделено 402 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива. В сельхозформированиях насчитывается 133,9 тыс. тракторов, около 5,6 тыс. современных посевных комплексов, 71,4 тыс. сеялок, 188,5 тыс. почвообрабатывающих орудий.

Для технического обслуживания полевых машин действует 70 сервисных центров. В первую декаду апреля на линейку готовности поставлено до 90% сельхозтехники.

По сведениям финансовых институтов, в рамках программы «Кен дала- 2» сформирован пул заявок фермеров на 548 млрд тенге. Из них уже выдано в виде кредитов 440 млрд тенге. В рамках программы льготного лизинга поступили заявки на приобретение 3 021 единицы сельхозтехники на сумму 111 млрд тенге. При этом 90% тракторов и других агрегатов выпущены на казахстанских предприятиях.

– Посевная находится под постоянным контролем. Регионы обеспечены льготным дизтопливом, семенами. Благодаря поддержке Президента у аграриев есть все условия для успешного проведения весенних полевых работ, – подвел итоги совещания министр.

#сельское хозяйство #совещание #АПК #Айдарбек Сапаров

