Музейный комплекс, построенный в честь выдающегося представителя казахской литературы еще в 1945 году, включает в себя дом-музей, мавзолей и парк. Некогда сам выдающийся акын любил трудиться в саду – сажал деревья, поливал и ухаживал за ними.

По словам сотрудников музея, озеленение территории музейного комплекса имеет важное значение, поскольку сюда часто приезжают как отечественные, так и зарубежные туристы. Нынче в субботнике, устроенном в рамках всенародной акции «Таза Қазақстан», приняли участие местные аксакалы, молодежь. Это наглядное свидетельство любви аульчан к родному селу, а также дань уважения памяти знаменитого земляка, оставившего яркий след в истории казахского устного творчества.

Традиционный весенний марафон ­охватил всю Алматинскую область: жители городов и сел принялись наводить чистоту и порядок во дворах, парках, скверах. На одной из центральных улиц Конаева было высажено 3 тыс. сосен и тополей. ­Вооружившись лопатами, горожане с энтузиазмом рыли лунки для саженцев. Каждый пришедший на субботник старался внес­ти свою лепту в дело благоустройства.

По данным местных властей, в прошлом году в акции «Таза Қазақстан» приняли участие свыше 800 тыс. человек и около 9 тыс. предприятий и учреждений регио­на. В результате было собрано 17,5 тыс. тонн мусора и высажено 110 тыс. деревьев.

В ближайшее время на въезде в Конаев и на территории туристического объекта «Город кочевников» появятся новые парки. До конца года зеленый фонд областного центра планируется увеличить более чем на 20 тыс. насаждений. В целях улучшения облика города усилены требования к строительным компаниям. Теперь при возведении новых объектов обязательным условием станет озеленение прилегающей территории. Это позволит сделать Конаев зеленее, уютнее и краше.

Как отметил председатель молодежного крыла «Жастар рухы» Адилет ­Айтказы, акции по озеленению несут в себе огромный потенциал патриотического воспитания. Приятно видеть, как школьники и студенты работают на пополнение зеленого фонда. Тем самым они учатся беречь природу родного края, ведь в каждом высаженном кустике и деревце есть доля их труда.

Между тем экоактивисты требуют установить общественный контроль за системой полива зеленых насаждений. Ведь одно дело посадить деревья, но куда важнее обеспечить за ними должный уход. К сожалению, очень часто молодые побеги высыхают, никто за этим не следит.