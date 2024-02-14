Безопасность и защищенность

Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова на расширенном заседании коллегии МТСЗН, где подвели итоги деятельности ведомства за прошлый год. Она отметила, что вертикальная модель Комитета государственной инспекции труда является одним из стандартов Международной организации труда. Координация МТСЗН позволит обеспечить независимость и беспристрастность инспекторов труда при принятии решений по результатам госконтроля.

Глава ведомства напомнила, что в прошлом году принят Со­циальный кодекс, направленный на совершенствование системы социальной защиты, в рамках которого запущена Цифровая карта семьи.

– Благодаря внедрению ЦКС за 2023 год почти 844 тысячи человек получили SMS для проактивного предоставления государственных услуг. При этом возможностью беззаявительного получения пособия или выплаты воспользовались более 333 тысяч человек, – уточнила она.

Другим важным направлением работы стало содействие занятос­ти населения. В течение прошлого года были трудо­устроены 963 тыс. человек. Для молодежи были предоставлены льготные микрокредиты на соз­дание и развитие бизнеса, социально уязвимым категориям населения выданы гранты для поддержки предпринимательских инициатив.

– Кроме того, разработан и принят важный стратегический документ – Концепция развития рынка труда на 2024–2029 годы, в рамках которой запланировано доведение количества качест­венных рабочих мест до 3,8 миллиона и улучшение структуры занятости. Она определяет основные направления, мероприя­тия, индикаторы и ответственных исполнителей по развитию рынка труда на период до 2030 года, – прокомментировала глава ведомства.

Также были приняты важные стратегические документы – Концепция миграционной политики на 2023–2027 годы и Концепция безопасного труда до 2030 года. В последней предусмотрены четыре основных направления: модернизация национальной системы охраны труда на основе риск-ориентированного подхода, экономическое стимулирование мер по снижению риска на рабочих местах, развитие профкомпетенций и научного потенциала, а также повышение эффективности контроля и мониторинга в сфере охраны труда.

– Она предусматривает улучшение условий труда и снижение уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний за счет применения новых подходов в финансировании мер по охране труда. Также активизацию участия работников в системе обязательного страхования от несчастных случаев, повышение качества обучения и проверки знаний по охране труда посредством внедрения независимой оценки знаний, усиление роли общественного контроля, – проинформировала министр.

Вместе с тем с начала года для усиления социальной защиты лиц, занятых на работах с вредными условиями труда, внедрена специальная социальная выплата. Для ее получения работник должен достичь 55 лет и иметь профессиональные пенсионные отчисления в ЕНПФ не менее семи лет.

– Она будет осуществляться до пенсионного возраста, но для ее получения нужно будет уйти с работы с вредными условиями труда. При этом работник может продолжать трудиться на легкой работе, тогда он будет получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии, – сообщила Светлана Жакупова.

К слову, с 1 июля запустится Цифровая карта предприятий. Она позволит в режиме реального времени проводить мониторинг условий труда. Все сведения будут направляться сразу в информсистемы МТСЗН в автоматическом режиме.

– Цифровизация процесса оценки условий труда будет предусматривать выставление требований для специализированных организаций: они должны будут работать на цифровом оборудовании, позволяющем в онлайн-режиме передавать показания о наличии либо отсутствии вредных производственных факторов непосредственно в информ­системы министерства, – добавила глава ведомства.

Проводится огромная работа по обеспечению казахстанцев достойной оплатой труда. Например, систему оплаты труда гражданских служащих планируется сделать более гибкой и прозрачной.

– Будет создан цифровой реестр гражданских служащих, а их единая «облачная бухгалтерия» и кадровый учет будут внедрены в информсистему «HR Enbek». Пересмотрена система оплаты труда с внедрением принципа грейдирования должностей и оптимизацией базового должностного оклада, многочисленных доплат и надбавок. В то же время доплаты и надбавки за вредность, сверхурочные, экологические и тому подобные будут сохранены, – отметила она.

По словам министра, предлагаемые изменения системы будут способствовать соблюдению принципа справедливой оплаты труда, повышению мотивации служащих и уменьшению оттока квалифицированных кадров из гражданской службы.

– Для обеспечения прозрачности трудовых отношений и исполнения работодателями обязательств по трудовым договорам мы предусмотрели ряд цифровых решений, которые успешно применяются в развитых странах, – поделилась Светлана Жакупова.

Так, штатное расписание предприятий и заработная плата будут учитываться в «HR Enbek» с обеспечением конфиденциальности и ограниченного доступа. На платформе также доступен цифровой формат заключения трудовых и коллективных договоров. Кроме того, будут оцифрованы все трехсторонние соглашения и созданы автоматизированные рабочие места для сотрудников профсоюзов.

Наряду с этим для апробации данного механизма с прошлого года совместно с «Яндекс.Такси» реализуется пилотный проект, в котором участвуют более четырех тысяч водителей.

– В рамках проводимой работы также будет внедрен ряд цифровых решений. Гражданам достаточно будет присоединиться к публичному договору для признания их платформенными занятыми, их освободят от сдачи налоговых деклараций. Путем интеграции информсистем государственных органов будет осуществляться проверка данных о наличии водительских прав, судимости, о прохождении медицинского осмотра, тех­осмотра автомобиля и другого. А все налоговые обязательства и социальные платежи будет осуществлять оператор интернет-платформы. В свою очередь исполнители в онлайн-режиме смогут отслеживать правильность и своевременность производимых платежей оператором, – рассказала Светлана Жакупова.

В целом за 2023 год общая сумма пенсий для 2,3 млн человек составила 3,3 трлн тенге. На выплату пособий семьям, имеющим детей, из республиканского бюджета было выделено 578,4 млрд тенге. На выплату государственных социальных пособий по инвалидности 545,5 тыс. получателям направлено 409,7 млрд тенге.