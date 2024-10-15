Биометрию детей без согласия родителей собирали в детсадах Кызылординской области

В Минцифры рассказали о результатах внеплановых проверок по вопросу биометрии дошкольников, передает коррепондент Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Председатель Комитета по информационной безопасности МЦРИАП РК Руслан Абдикаликов сообщил о жалобах об этом от родителей в ходе сегодняшней пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

В частности, недовольство родителей из Кызылординской области касались использования систем биометрии в дошкольных организациях, что министерством была проведена проверка на соблюдение требований законодательства о персональных данных и их защите.