Бишкек и Душанбе согласовали 43 км кыргызско-таджикской госграницы

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«В соответствии с достигнутой договоренностью в период с 3 по 8 октября 2023 года в городе Баткене Баткенской области Кыргызской Республики состоялась очередная встреча топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы», – сообщает официальный сайт Кабмина Кыргызстана.

Топографические рабочие группы согласовали 43,32 км кыргызско-таджикской государственной границы.

Стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на территории Республики Таджикистан.