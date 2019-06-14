Бишкекская декларация принята по итогам Саммита ШОС в Кыргызстане

Политика
4669
Юлия Магер
Фото пресс-службы Президента РК
По итогам заседания Совета глав государств-членов ШОС, прошедшего в столице Кыргызстана, принята Бишкекская декларация и более 20 других документов, передает корреспондент Kazpravda.kz.    

"Принятая Бишкекская декларация является важным итоговым политическим документом саммита. В ней определено совместное видение лидеров наших стран по перспективам развития ШОС, а также консолидированная позиция по актуальным международным и региональным проблемам", – сказал на брифинге после саммита Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

Он также сообщил, что на встрече глав государств в Бишкеке утвержден план мероприятий в области охраны окружающей среды на 2019-2021 годы, нацеленный на сохранение экологического баланса на пространстве ШОС, обеспечение благоприятной окружающей среды для жизнедеятельности населения стран-участниц организации.

Главы государств также утвердили рабочий план по реализации программы действий в рамках Антинаркотической стратегии ШОС до 2023 года, концепцию сотрудничества в сфере цифровизации и ИКТ и Программу развития межрегионального сотрудничества стран-членов ШОС.

Руководители госорганов стран-членов ШОС на полях саммита подписали соглашения о сотрудничестве – в области средств массовой информации и в сфере физической культуры и спорта, а также план основных мероприятий по развитию сотрудничества в области здравоохранения на 2019-2021 годы. Кроме того, принята дорожная карта дальнейших действий Контактной группы "ШОС – Афганистан".

Меморандумы о взаимопонимании Секретариат ШОС подписал со Всемирной туристической организацией, Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов и Международным финансовым центром "Астана".

Заседание Совета глав государств-членов ШОС в Бишкеке завершило председательство Кыргызстана в организации – этот пост на 2019-2020 годы приняла на себя Российская Федерация.

Следующий саммит ШОС планируется провести 22-23 июля 2020 года в России.

Пресс-служба Президента РК опубликовала полный текст Бишкекской декларации Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

