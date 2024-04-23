Дэвид Кэмерон приедет в Астану

«24-25 апреля 2024 года состоится визит министра иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвида Кэмерона в Республику Казахстан.

В ходе пребывания в Астане Д.Кэмерон будет принят руководством страны и проведёт переговоры с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Муратом Нуртлеу», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.