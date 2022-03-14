Колонка обозревателей
Благими намерениями да по вашим дворам
Портнягина Наталья
собкор по Западно-Казахстанской области

Порой кажется, что вдохновение коллективного разума, рожденного в недрах общедомовых чатов, зашкаливает, превалируя над логикой и здравым смыслом. Как говорится, мы посовещались и решили, а вы лучше не лезьте с советами и возражениями.

За примером далеко ходить не надо. Двор у нас – одно название. Оставив лишь небольшой палисадник под окнами и проезд, к нашему дому торцом, практичес­ки впритык лет тридцать назад встала еще одна пятиэтажка. Территорию «выровняли» так, что мы оказались в низине. В межсезонье проезд между домами превращался в непролазное болото, где вода стоит полтора-два месяца. Как же радовались жильцы, когда в рамках прог­раммы благоустройства дворов строители выровняли его и заасфальтировали, выложили брусчаткой дорожки к подъездам, установили скамейки и урны.

Накануне Нового года двор нашей старенькой пятиэтажки остался без урн. Постарались не вандалы или любители легкой наживы, сдающие на металлолом все, что плохо приварено и прикручено. Так решила инициативная группа жильцов из самых что ни на есть благородных побуждений.

Как объяснили в общедомовом чате «старшие» подъездов, КСК не может найти дворника. Поэтому пенсионерки сами вызвались убирать двор по договоренности с КСК за небольшую оплату. Силы закончились с наступ­лением морозов. Последней каплей в тяготах общественной нагрузки по собственной инициативе стал снегопад, чередовавшийся с дневной оттепелью.

Мусор накрепко засел в урнах, а в головах борцов за чистоту во дворе созрело единственно верное решение проблемы – срезать урны. Слишком уж быстро они наполняются мусором. Мнения по этому поводу разделились. Кто-то был за новое слово в общедворовом благоустройстве, другие считали, что ни дворы, ни подъезды от таких кардинальных мер чище не станут.

Пока шло обсуждение в чате, три из четырех урн у подъездов срезали. Как прокомментировали в КСК, это не первый дом, где принято столь неординарное решение. По той же логике можно было заодно снести и мусорные контейнеры, из которых ветер и бродячие животные перио­дически разносят отходы по всей прилегающей территории.

Как выяснилось позже, весь сыр-бор был из-за нерадивости новых квартирантов. Воспитательную работу с ними провели, но урн
назад не вернешь, как бы ни обнадеживал мастер.

Недавно жители еще одного из дворов областного центра прославились за «креатив»: они установили спутниковые антенны, проще говоря, телевизионные «тарелки», прямо на дереве, прикрепив их к стволу с помощью болтов и гвоздей. Чем вызвали возмущение экологов. КСК лишь развел руками, заняв нейтралитет в противостоянии между жаждущими зрелищ жильцами, экологами и полицейскими.

Несколько лет назад, до официального запрета, крыши много­этажек буквально проваливались под тяжестью десятков антенн. Дырявить несущие стены домов – тоже так себе альтернатива. Между тем семь владельцев антенн за это нестандартное решение получили предписание устранить нарушение правил благоустройства, за неисполнение которого в дальнейшем полагаются административная ответственность и штраф в размере 5 МРП.

Инициативы жильцов, безус­ловно, нужны и важны. Но все же должны быть правила благо­устройства дворов, сдерживаю­щие подобные сомнительные душевные порывы.

Появятся ли во дворах новых многоэтажек специальные конструкции для телевизионных антенн и почтовые ящики на первых этажах? Будет ли введена ответственность за уничтожение, захламление общедомового имущества? Хочется надеяться, что эти и другие пожелания горожан примут во внимание уже при новых формах управления многоквартирными домами.

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