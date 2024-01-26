Ближе к читателю

Статьи
2
Дина Боранбаева, Талдыкорган

Праздник литературы и культуры – так называют любители чтения книжную ярмарку Jetisu book fair.

фото Дмитрия Ерофеева

В городской Галерее изобразительного искусства книжная выставка-ярмарка встречает гостей живой музыкой. Под аккомпанемент домбры посетители неспешно изучают разнообразную литературу. Большие красочные фолианты и удобные покетбуки, многотомные произведения и журналы с картинками… На ярмарке представлено более пятисот книг на любой вкус – произведения отечественных и зарубежных авторов, издания для детей, школьников и молодежи, вечная классика, научпоп и современные мировые бестселлеры на казахском и русском языках.

Подобная ярмарка в регионе проходит впервые. Мероприятие организовано центральной библиотекой им. С. Сейфуллина при поддержке управления культуры, архивов и документации области Жетысу. Цель – не просто привлечь новых читателей, но и ознакомить их с новинками отечественной литературы и повысить узнаваемость местных авторов. Им здесь уделено особенное внимание. На отдельных полках представлены десятки книг жетысуских талантов. Среди них – произведения Самата Слямгазина, Кажета Андаса, Сагыныш Намазшамовой, Арме Арина, Курмана Козыбая, Мухтара Кумисбека и других. Причем читатели могут не только приобрести издания, но и познакомиться со многими из авторов лично. Благодаря финансовой поддержке акима области ежегодно местные писатели, поэты и даже композиторы имеют возможность выпускать в свет свое творчество. В прошлом году, к примеру, в тираж ушли рукописи 13 авторов.

– В нынешнем году эта работа будет продолжена, и упор будет сделан на произведения краеведческого и исторического направлений, – говорит руководитель областного управления культуры, архивов и документации области Куаныш Сулейменов. – Идея проведения такого мероприятия зрела у нас давно. Таким образом мы хотим привлечь к чтению как можно больше людей, особенно молодого возраста, повышая их нравственный и культурный уровень, возродить былую популярность библиотек, а также способствовать пополнению личных книжных фондов читателей.

В день открытия ярмарки прошла торжественная презентация сборника повестей и рассказов «Шатырдағы әйел» писателя и журналиста Каната Тлеухана. Специальными гостями на ней стали советник министра культуры и информации РК Серик Сарыбай, члены Союза писателей Казахстана, местная интеллигенция. Человек читающий всегда стоит на ступень выше тех, кто пренебрегает книгами, еще раз подчеркнули собравшиеся. И хотя традиционным изданиям постоянно пророчат уход в небытие, бумажные книги с хрустящими страницами и неповторимым ароматом остаются лучшими друзьями человека.

– Это настоящий подарок для книголюбов, где каждый может найти что-то по душе, – делится посетитель ярмарки Мурат Туганбаев. – Очень много интересных изданий, посвященных истории Казахстана, науке, искусству, деятелям прошлого и современности. Для меня самым интересным моментом стала возможность личной встречи с авторами-земляками, которые с удовольствием поделились сек­ретами вдохновения и мастерства и оставили автографы на своих книгах. Такие мероприятия способствуют росту читательского интереса. В наше время особенно приятно, оказывается, выйти из Интернета и окунуться в волшебный мир книги.

Еще одна особенность Jetisu book fair – цены. Здесь печатные издания можно приобрести значительно дешевле, чем в магазинах, а продавцы-консультанты с удовольствием посоветуют и помогут с выбором. Товары представляют как крупные книжные магазины вроде специализированных ZIYAT, «Атамұра» и «Асыл қазына», так и маленькие торговые точки Талдыкоргана. По их признанию, книги сегодня – продукт весьма специфичный: хорошо разбирают «распиаренную» литературу, а настоящие шедевры зачастую пылятся на полках годами. Потому, уверены участники ярмарки, очень важно всеми путями популяризировать чтение.

Ярмарка продлится до 29 января. Помимо продажи книг, здесь будут проводить творческие встречи, интеллектуальные викторины, настольные игры. В дальнейшем подобные мероприятия пройдут еще не раз, в различных форматах и не только в областном центре, заверяют организаторы.

#книги #центральная библиотека #книжная ярмарка #Jetisu book fair

Популярное

Все
К вулкану по полярному плато
Сам себя не оценишь – никто не оценит
Штирлиц vs Достоевский
Предстоящий паводок вызывает опасения в Северо-Казахстанской области
Сказка в твоих руках
Все началось с Абая
Есть третья медаль!
Без промаха
Знакомьтесь: Владимир – қазақтың сары баласы
В Кокшетау – на «Станционного смотрителя»!
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана
Вертолет МЧС привлекли к поискам пропавших рыбаков в Жамбылской области
Глава спортивного ведомства страны отметил снижение результатов национальной сборной
Два человека погибли в ДТП на трассе области Абай
Личные вещи Уинстона Черчилля выставили на торги в Нью-Йорке
Касым-Жомарт Токаев побеседовал с Папой Римским Франциском
Угроза обвала сохраняется на шахте «Майкаинзолото»
Мастерица из Семея воплотила в жизнь проект по вязанию веселой азбуки
Можно ли самостоятельно выучить казахский язык? Если да, то с чего начать?
Сенсация: Амир Омарханов обыграл первую ракетку AusOpen среди юниоров
Назначен гендиректор МАЭК
Алек Болдуин обвинен в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс
Президент Казахстана встретился с секретарем Святого Престола по связям с государствами
Поставку наркотиков из США под видом детских игрушек наладил казахстанец
Аида Балаева обсудила вопросы сотрудничества с министром культуры Италии
Французские парламентарии высоко оценили реформы в Казахстане
Илья Мизерных завоевал историческое «золото» в Канвоне
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта

Читайте также

В Кокшетау – на «Станционного смотрителя»!
Все началось с Абая
Есть третья медаль!
Без промаха

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]