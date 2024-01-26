Ближе к читателю

В городской Галерее изобразительного искусства книжная выставка-ярмарка встречает гостей живой музыкой. Под аккомпанемент домбры посетители неспешно изучают разнообразную литературу. Большие красочные фолианты и удобные покетбуки, многотомные произведения и журналы с картинками… На ярмарке представлено более пятисот книг на любой вкус – произведения отечественных и зарубежных авторов, издания для детей, школьников и молодежи, вечная классика, научпоп и современные мировые бестселлеры на казахском и русском языках.

Подобная ярмарка в регионе проходит впервые. Мероприятие организовано центральной библиотекой им. С. Сейфуллина при поддержке управления культуры, архивов и документации области Жетысу. Цель – не просто привлечь новых читателей, но и ознакомить их с новинками отечественной литературы и повысить узнаваемость местных авторов. Им здесь уделено особенное внимание. На отдельных полках представлены десятки книг жетысуских талантов. Среди них – произведения Самата Слямгазина, Кажета Андаса, Сагыныш Намазшамовой, Арме Арина, Курмана Козыбая, Мухтара Кумисбека и других. Причем читатели могут не только приобрести издания, но и познакомиться со многими из авторов лично. Благодаря финансовой поддержке акима области ежегодно местные писатели, поэты и даже композиторы имеют возможность выпускать в свет свое творчество. В прошлом году, к примеру, в тираж ушли рукописи 13 авторов.

– В нынешнем году эта работа будет продолжена, и упор будет сделан на произведения краеведческого и исторического направлений, – говорит руководитель областного управления культуры, архивов и документации области Куаныш Сулейменов. – Идея проведения такого мероприятия зрела у нас давно. Таким образом мы хотим привлечь к чтению как можно больше людей, особенно молодого возраста, повышая их нравственный и культурный уровень, возродить былую популярность библиотек, а также способствовать пополнению личных книжных фондов читателей.

В день открытия ярмарки прошла торжественная презентация сборника повестей и рассказов «Шатырдағы әйел» писателя и журналиста Каната Тлеухана. Специальными гостями на ней стали советник министра культуры и информации РК Серик Сарыбай, члены Союза писателей Казахстана, местная интеллигенция. Человек читающий всегда стоит на ступень выше тех, кто пренебрегает книгами, еще раз подчеркнули собравшиеся. И хотя традиционным изданиям постоянно пророчат уход в небытие, бумажные книги с хрустящими страницами и неповторимым ароматом остаются лучшими друзьями человека.

– Это настоящий подарок для книголюбов, где каждый может найти что-то по душе, – делится посетитель ярмарки Мурат Туганбаев. – Очень много интересных изданий, посвященных истории Казахстана, науке, искусству, деятелям прошлого и современности. Для меня самым интересным моментом стала возможность личной встречи с авторами-земляками, которые с удовольствием поделились сек­ретами вдохновения и мастерства и оставили автографы на своих книгах. Такие мероприятия способствуют росту читательского интереса. В наше время особенно приятно, оказывается, выйти из Интернета и окунуться в волшебный мир книги.

Еще одна особенность Jetisu book fair – цены. Здесь печатные издания можно приобрести значительно дешевле, чем в магазинах, а продавцы-консультанты с удовольствием посоветуют и помогут с выбором. Товары представляют как крупные книжные магазины вроде специализированных ZIYAT, «Атамұра» и «Асыл қазына», так и маленькие торговые точки Талдыкоргана. По их признанию, книги сегодня – продукт весьма специфичный: хорошо разбирают «распиаренную» литературу, а настоящие шедевры зачастую пылятся на полках годами. Потому, уверены участники ярмарки, очень важно всеми путями популяризировать чтение.

Ярмарка продлится до 29 января. Помимо продажи книг, здесь будут проводить творческие встречи, интеллектуальные викторины, настольные игры. В дальнейшем подобные мероприятия пройдут еще не раз, в различных форматах и не только в областном центре, заверяют организаторы.