Более 4 млрд тенге выделил фонд «Халық» на социальные проекты в Мангистау

Общество
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Акимат Мангистауской области и частный благотворительный фонд «Халық» подписали 3 меморандума о сотрудничестве на сумму более 4 млрд тенге.

Фото: Фонд "Халык"

Предполагается, что средства пойдут на постройку завода по опреснению воды мощностью 4000 м куб. в сутки в селе Акшукур, строительство физкультурно-оздоровительного центра и 20 спортивных площадок в Жанаозене, а также на возобновление работы и модернизацию зернового терминала в Бейнеу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на фонд «Халық».

По словам и.о. акима района Талгата Алтынгалиева, в селах Акшукур и Саина Шапагатова близ Актау, наблюдается дефицит воды. Фонд «Халық» выделит средства на строительство завода по опреснению воды, мощностью 4000 кубических метров в сутки. 

Талшын Максуткызы – одна из жителей, получивших доступ к питьевой воде через центральный колодец. Сегодня она ухаживает за своим садом, и деревья начали давать плоды.

«Начиная с этой весны, в наш дом в городе начала поступать вода из центральной системы. Лето в регионе Мангистау очень жаркое. Сегодня я вместе с детьми поливаю наш сад и радуюсь урожаю. За это я хочу выразить благодарность благотворительному фонду «Халық», – отметила Максуткызы.

Кроме того, фонд построит современный физкультурно-оздоровительный центр и 20 детских спортивных площадок в Жанаозене.

Строительство спортивного центра не только способствует улучшению физического состояния жителей, но и созданию новых рабочих мест. Во время его строительства будет создано 150 временных рабочих мест, а после его открытия – 50 постоянных рабочих мест.

По словам секретаря маслихата города Жанаозен Саки Мынбая, строительство объектов будет полезным не только для детей, но и молодежи.

«Открытие новых рабочих мест вдохновляет молодёжь. Вместе с этим создание новых площадок для наших детей также радует. Важно, чтобы молодое поколение формировалось в культурной среде. Новые рабочие места напрямую влияют на их развитие. Хочется, чтобы такие проекты продолжали развивать», – сказал Саки Мынбай.

Согласно информации, физкультурно-оздоровительный центр представит собой спортивное учреждение, где люди смогут заниматься различными видами спорта, такими как бокс, борьба, мини-футбол, теннис, волейбол и баскетбол. Кроме того, центр будет оснащен тренажерным залом, раздевалками и душевыми.

Что касается спортивных площадок, то сейчас акимат выбирает 20 участков под них. И уже к 55-летию Жанаозена строительство должно быть завершено и передано жителям города.

Еще одно направление в рамках проекта – восстановление и модернизизация зернового терминала в районе Бейнеу, которое  должно обеспечить регион мукой и кормами, а также реализовать экспортный потенциал в страны Центральной Азии (Узбекистан, Туркменистан, Афганистан и др.).

По словам заместителя акима Бейнеуского района Жалгаса Темирова, работа этого терминала была остановлена в 2018 году.

«В связи с определенными долгами компании работа этого крупного терминала была приостановлена на протяжении 5 лет. Производительность терминала составляет 90 тыс. тонн зерна и 30 тыс. тонн мяса в год. С возобновлением работы решается вопрос снабжения зерном и трудоустройством населения. В ближайшее время на работу будут приняты более 200 человек. Это очень важно для людей», – сказал Жалгас Темиров.

Исполнительный директор частного благотворительного Фонда «Халық» Нариман Абильшаиков рассказал, что меморандумы о сотрудничестве направлены на поддержку социальных проектов в регионе.

«Понимание необходимости поддержки крупных проектов, которые способствуют социальному и экономическому развитию региона, очевидно. Отмечу, что попечители фонда «Халық» Тимур и Динара Кулибаевы выделили более 4 млрд тенге на развитие социально-благотворительных проектов в Мангистау. В регионе они будут запущены в течение года», - сказал Нариман Абильшаиков. 

Отмечается, что частный благотворительный Фонд «Халық» оказывает постоянную помощь казахстанцам. Фондом были реализованы благотворительные проекты и программы на сумму более 45 млрд тенге. 

#Мангистауская область #культурный центр

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