Более 10 человек скончались от молока в Индии

Айман Аманжолова
корреспондент

Инцидент произошел в штате Андхра-Прадеш, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

В Индии 13 местных жителей скончались после употребления молока. Еще 11 человек оказались в больнице.

Как сообщает India Today, несколько человек 22 февраля пожаловались на недомогание: рвоту, боль в животе и обезвоживание.

У многих начались проблемы с почками. Ситуация была настолько серьезная, что потребовался диализ.

Пострадавших экстренно госпитализировали. Врачи, взяв необходимые анализы, заявили, что речь идет о тяжелом отравлении.

В итоге 13 человек скончались. Еще 11 - остаются в медицинских учреждениях, семеро из них проходят лечение в больницах города Раджамахедраварам.

Началось расследование. По предварительным данным, проблемы со здоровьем начались после употребления некачественного молока.

 

#отравление #Индия #молоко

