Катание на сапборде едва не закончилось трагедией на Каспии

Двух мужчин на сапборде унесло на 500 метров от берега

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Инцидент произошел в районе 4А микрорайона Актау, передает Kazpravda.kz. Мужчины отправились кататься на сапборде, однако из-за сильного течения оказались далеко от берега и не смогли самостоятельно вернуться.

Во время профилактического патрулирования спасатели заметили людей примерно в 500 метрах от берега. Они подавали сигналы о помощи.

«Во время проведения профилактических мероприятий на воде сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС на расстоянии около 500 метров от берега заметили людей, которые просили о помощи, в районе 4А микрорайона города Актау. Оба находились в спасательных жилетах, что помогло избежать трагических последствий», - сообщили в МЧС.

Спасатели оперативно подошли к месту происшествия на лодке и доставили мужчин на берег.

Медицинская помощь отдыхающим не потребовалась.