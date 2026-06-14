Катание на сапборде едва не закончилось трагедией на Каспии

Двух мужчин на сапборде унесло на 500 метров от берега
Инцидент произошел в районе 4А микрорайона Актау, передает Kazpravda.kz. Мужчины отправились кататься на сапборде, однако из-за сильного течения оказались далеко от берега и не смогли самостоятельно вернуться.
Во время профилактического патрулирования спасатели заметили людей примерно в 500 метрах от берега. Они подавали сигналы о помощи.
«», - сообщили в МЧС.
Спасатели оперативно подошли к месту происшествия на лодке и доставили мужчин на берег.
Медицинская помощь отдыхающим не потребовалась.