Более 10 тысяч будущих врачей получили дипломы вузов

В текущем году врачебные дипломы получили 10,5 тысяч казахстанских и зарубежных студентов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из них за счет государственных грантов – 5350 (50%); грантов местных исполнительных органов и медицинских организаций – 937 (9%); на платной основе – 4190 (41%).

В соответствии с поручением главы государства, для снижения кадрового дефицита и повышения качества услуг здравоохранения, ежегодно увеличивается количество грантов по медицинским специальностям.

76% выпускников, обученных за счет государственного гранта, распределены по регионам и медицинским организациям, 22% освобождены от отработки по распределению согласно Закону «Об образовании», и 2% трудоустроились самостоятельно.

В Минздраве отметили, что при распределении учитывались потребности практического здравоохранения. Таким образом, ожидается, что дефицит медработников будет покрыт в среднем на 85%.

«Молодым докторам предстоит внедрять современные технологии и практики, совершенствовать качество и доступность медицинской помощи. Основная задача акиматов – обеспечить должные условия молодым специалистам, как в работе под руководством наставника, так и для проживания», - отметила министр Акмарал Альназарова.

Министерством предпринят ряд мер для трудоустройства молодых специалистов в сельские населенные пункты:

•⁠ ⁠С января 2024 года бюджетный кредит для специалистов, прибывших для работы в районные центры, увеличился до 2 500 МРП (9,2 млн тенге), для сельских населенных пунктов – до 2 000 МРП (7,3 млн тенге).

•⁠ ⁠Медицинские работники остродефицитных специальностей, трудоустроенные в сельскую местность на срок не менее 5 лет, получат 100 МЗП (8,5 млн тенге) за счет средств местного бюджета.

•⁠ ⁠Медицинские и фармацевтические работники государственных медицинских организаций имеют приоритетное право после социально уязвимых слоев населения на получение мер социальной поддержки, дополнительные льготы и стимулирующие выплаты за счет средств местных бюджетов.

•⁠ ⁠Дети медицинских работников будут иметь приоритетное право на зачисление в детские сады. Дети медицинских работников, погибших или ставших инвалидами в результате исполнения служебных обязанностей, будут зачислены в вузы вне конкурса.