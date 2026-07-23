Более 10 тысяч человек эвакуировали во Франции из-за лесных пожаров

Пожар охватил почти 2 тыс. га территории к западу от Бордо, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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Как сообщили в префектуре региона, около 500 пожарных продолжают бороться с лесным пожаром, и пока обошлось без пострадавших. Лесной пожар разгорелся недалеко от залива Аркашон, популярного туристического места. Большинство эвакуированных из района — туристы, отметили власти региона.

В конце июня 2026 года аномальная жара охватила западноевропейские страны, в первую очередь Францию и Испанию, а также Италию, Великобританию и Германию. Во Франции был зафиксирован самый жаркий день за всю историю метеонаблюдений: 24 июня температура достигла 43,8 градуса Цельсия в коммуне Паллюо.

Согласно данным европейской системы мониторинга смертности от 13 июля, по меньшей мере 10 тыс. человек погибли в Европе из-за экстремальной жары, которая накрыла западную часть континента в конце июня.

Во французском регионе Иль-де-Франс, включая Париж, 10 июля вновь был объявлен наивысший, красный, уровень погодной опасности из-за экстремальной жары. По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные температура воздуха в Париже может превысить 35 градусов.