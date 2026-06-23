Рекордная жара охватила Западную Европу

Европа,Погода

Погибли 3 человека

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Западная Европа сталкивается с масштабной волной экстремальной жары, сопровождающейся угрозой новых температурных рекордов, перебоями в транспортном сообщении и отменой массовых мероприятий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на The Guardian

Во Франции в понедельник власти объявили наивысший уровень погодной опасности в 49 из 96 департаментов материковой части страны, призвав около 35 млн человек соблюдать повышенную осторожность. Еще в 40 департаментах действует оранжевый уровень тревоги. Национальная метеослужба сообщила, что аномально высокая температура охватила всю территорию страны и сохранится в течение нескольких дней, при этом как дневные, так и ночные показатели будут значительно выше климатической нормы.

Метеорологи прогнозируют превышение отметки 40 °C в ряде регионов, включая западные и центральные части страны. В отдельных городах температура может достигать 43 °C, а в столичном регионе — приблизиться к 39 °C. Ночные температуры также остаются аномально высокими, уже фиксируются рекордные минимумы. Национальный индекс жары, отражающий совокупную нагрузку дневных и ночных температур, может обновить исторический максимум.

Министр здравоохранения Франции предупредила о рисках для населения, особенно для пожилых людей, отметив эффект накопления тепла в организме. В департаменте Жиронда власти сообщили о гибели трех пожилых людей, частично связанной с жарой. Экстренные службы также зафиксировали десять случаев гибели людей при купании.

Из-за погодных условий власти во Франции закрыли более 800 школ, еще примерно в 1 800 сократили учебный день. В регионе Парижа отменена примерно десятая часть пригородных железнодорожных рейсов из-за рисков для инфраструктуры.

В Испании объявлена первая в этом году волна жары, которая продлится до середины недели. Температура в отдельных районах может достигать 44 °C. Метеорологи предупреждают о крайне высоких дневных и ночных температурах.

В Германии из-за неблагоприятных погодных условий был прерван финал теннисного турнира в Берлине, а зрители эвакуированы. Температура в столице превышала 30 °C.

В Бельгии метеорологи прогнозируют рекордные температурные значения. Власти ограничили движение поездов в часы пик для снижения нагрузки на инфраструктуру.

В Великобритании объявлено предупреждение об экстремальной жаре для южной Англии и части Уэльса. Температура может достигать 38 °C, что приближается к историческим июньским максимумам.

Ученые отмечают, что по мере глобального потепления подобные волны жары становятся более частыми, интенсивными и продолжительными, а также смещаются за пределы традиционного летнего периода.

#погода #рекорд #жара

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