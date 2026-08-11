Власти Франции запретили рекламные телефонные звонки

Европа
Айман Аманжолова
корреспондент

Сегодня соответствующий запрет вступил в силу, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Во Франции вступил в силу запрет на рекламные телефонные звонки, кроме тех, на которые человек согласился сам, сообщается на портале государственной информации страны.

«С 11 августа телефонные звонки с предложениями товаров и услуг по инициативе компаний в принципе запрещены для предприятий всех сфер деятельности», - говорится в сообщении.

Теперь французские компании смогут звонить гражданам только в двух случаях: во-первых, если звонок касается заключенного с человеком договора, во-вторых, если получено предварительное соглашение на звонки с маркетинговыми целями.

«Компания также обязана сообщить вам о сроке, в течение которого вы даете согласие на телефонные звонки. Этот период ни при каких обстоятельствах не может превышать одного года», - отмечается в материалах.

Телефонные звонки с рекламными целями допустимы только с 10 до 20 часов с перерывом в интервале 13-14 часов в рабочие дни. В выходные, а также праздничные дни они запрещены.

В случае нарушения закона предусмотрен штраф в размере 75 тысяч евро для физических лиц и 375 тысяч для юридических.

#Франция #запрет #реклама #телефон

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