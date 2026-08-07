Не проиграть в борьбе с огнем

Пожары
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

С начала пожароопасного периода в Жамбылской области зарегистрировано 15 природных пожаров. Огненная стихия бушевала на 363,8 га, из которых 243,4 га – леса.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Еще до наступления горячего сезона во всех организациях были проведены необходимые подготовительные мероприятия, заверил заместитель руководителя областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Медет Уристенов. В рабочее сос­тояние были приведены 41 пожарная наблюдательная вышка и 20 молниеотводов. На 65 пожарных наблюдательных постах организовано круглосуточное дежурство. Все посты обеспечены средствами связи, и каждые три часа оттуда передается оперативная информация.

Большая часть территории леса патрулируется с воздуха, а также на автомобилях и мотоциклах. Задействованы почти 350 работников. Есть резервный запас бензина и дизтоплива. Приведены в порядок свыше 11 тыс. км минерализованных полос.

Как отметил Медет Уристенов, в целом план подготовки был реализован успешно. Но, как показывает практика, предусмотреть все невозможно.

Пять пожаров произошло из-за несоблюдения местными жителями требований безопас­ности. Виновные оштрафованы на 216,3 тыс. тенге. В одном случае причиной пожара стала молния. Нередко граждане пытаются сжечь сухой камыш.

Больше всего пострадало Кос­кудукское лесничество в Шуском районе, наименьший ущерб получил Государственный региональный природный парк «Мерке». Зато чаще остальных вспыхивала территория Байзакского лесничества: здесь огонь приходилось тушить шесть раз!

По информации и. о. руководителя областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Дарыны Айдаровой, общий ущерб от пожаров превысил 613 тыс. тенге.

– За нарушение требований пожарной безопасности на территории государственного лес­ного фонда области составлены протоколы в отношении 109 лиц, наложены штрафы – свыше 3 миллионов 150 тысяч тенге. К административной ответственнос­ти привлечены семь должностных лиц лесных хозяйств, двое привлечены к дисциплинарной ответственности, – проинформировала Дарына Айдарова.

#Жамбылская область #лес #пожары #стихия

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