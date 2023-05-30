Более 10 тысяч требований к бизнесу не соответствуют условиям новой регуляторной политики в РК

Всего проанализировано 2 823 НПА, где выявлено 128 119 требований.

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Заместитель премьер-министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел совещание о ходе реализации внедрения регулирования «с чистого листа», автоматизации системы государственного контроля и надзора субъектов бизнеса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В совещании приняли участие представители государственных органов, НПП «Атамекен» и «Центра поддержки цифрового развития».

Во исполнение поручения главы государства в рамках закона по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности Министерством национальной экономики совместно с госорганами и НПП «Атамекен», а также бизнес-сообществом проанализировано 44 сферы регулирования.

Всего проанализировано 2 823 НПА, где выявлено 128 119 требований, из которых 10 108 или 7,9 % не соответствуют базовым условиям новой регуляторной политики.

Проводится работа по внесению изменений в законодательство.

По итогам совещания Ерулан Жамаубаев дал ряд соответствующих поручений государственным органам и организациям.