Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
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Флора Левина
О состоянии площадок для детских игр в Семее высказался даже Глава государства в своем недавнем выступлении: «Семей по праву считается одним из красивых и исторических центров нашей страны. Надо уделить особое внимание его обустройству, чтобы он выглядел прилично... Недавно по телевидению показали сюжет – детская площадка в Семее. Опасно просто пользоваться этой детской площадкой!»