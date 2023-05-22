Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности

Именно к той, которую показали в новостном сюжете, в буквальном смысле слова рванули все мои коллеги. А все началось с того, что на одном из городских сайтов жительница Семея выложила видеоролик об аварийной детской площадке, установленной 12 лет назад, и поведала, какой опасности подвергаются играющие здесь дети.

Через несколько часов на официальном аккаунте акима Семея Нурбола Нурсагатова появился комментарий, в котором градоначальник написал: «Все замечания имеют под собой весомые основания. Действительно, детские площадки и дворы находятся в очень плачевном состоянии. Мы насчитали 576 дворов, и только 10% из них не требуют благоустройства, остальные надо делать». Детские площадки акимат планирует обустроить поэтапно. Процесс растянется на пять лет.

«В этом году мы комплексно отремонтируем около 70 дворов, которые охватывают 180 жилых домов, то есть будут проведены работы, начиная с установки осве­щения, замены трубопроводов, теплотрасс, водопроводов, асфальтирования, установки детских игровых и спортивных площадок», – сообщил аким города.

Состоянием детских площадок заинтересовались и общественные активисты. Выяснилось, что многие игровые объекты установлены с грубыми нарушения­ми, тем не менее акты приемки подписаны. А те самые 109 млн 358 тыс. тенге освоила компания из Шымкента – ТОО «Алтын жанбыр» («Золотой дождь»).

Но вот как раз «золотой дождь» в виде детских площадок на девять дворов Семея не обрушился. На каждой из них общественными проверяющими обнаружена масса недочетов.

– Все площадки выполнены с нарушениями в виде несоответствия технической спецификации, выразившегося в отсутствии спортивного комплекта, горки «Слоненок», комплекта «Карусель», ограждений. Нужно, чтобы площадка была мягкой и не травмоопасной, но на ней отсутствует дресва и песок. Ни на одной нет освещения, скамеек, урн. Толщина асфальтовых дорожек составляет лишь три-четыре сантиметра, а должна быть – семь, – возмутился руководитель филиала республиканской общественной организации «Әділдік жолы» Адиль Пшенов. – О чем думает руководство города, принимая такие работы, о чем думает поставщик, который их проводит? Видимо ему нет дела до детей?

Он призвал компетентные органы разобраться в ситуации.

Буквально две недели назад на детской площадке по адресу Шугаева, 169 появились представители подрядной организации и установили горку и качели. Из комплекта «Слоненок» или какого-то другого, непонятно. Но судя по пластиковым лошадкам на пружинах, смонтированным ранее, долго они «не проживут». У розовых и зеленых коней уже не хватает ушей...

Конкурс на благоустройство еще пяти детских площадок в областном центре выиграла павлодарская фирма ТОО «СтройГруппPVL» и сделала все, как того требовала техническая спецификация. Что мешало «Золотому дождю» сделать точно так же – безопасно, прочно и красиво?

По всем выявленным нарушениям общественные активисты направили соответствующие запросы в Антикоррупционную службу.