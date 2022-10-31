Фото: Kazpravda.kz
Политика

Более 11,9 млн казахстанцев смогут проголосовать на выборах президента

Диасов Ораз
корреспондент

Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров на заседании ведомства рассказал, сколько человек могут проголосовать на президентских выборах 20 ноября, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Сейчас мы выслушали доклады территориальных областных комиссий, также городов республиканского значения и столицы. Они доложили уточненные данные, на их основании мы вывели общую цифру. Таким образом в списки избирателей включены 11 млн 950 тысяч 485 избирателей. Соответственно, по этой численности избирателей будут изготавливаться бюллетени для голосования», – сказал Нурлан Абдиров.

Он также добавил, что с 4 ноября и до 18:00 по местному времени 19 ноября избиратель вправе получить в участковой избирательной комиссии открепительное удостоверение и проголосовать в месте своего пребывания в день голосования.

«По предъявлению открепительного удостоверения на право голосования участковая избирательная комиссия в день голосования включает избирателя в списки избирателей на избирательном участке по месту его пребывания. Открепительное удостоверение не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного и того же населенного пункта», – пояснил глава ЦИК РК.

 

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