Более 13 тонн незаконных нефтяных отходов обнаружено вблизи Атырау

Так, опасности подверглось здоровье более 20 тыс. жителей поселка Доссор, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Атырауской области

Фото: gov.kz

По результатам анализа соблюдения законности в сфере оборота опасных отходов прокуратура обнаружила накопление 13 108 тонн нефтяных отходов на полигоне «Сагиз» ТОО «Oxygenator» (товарищество) без экологического разрешения.

Данный факт, по информации ведомства, окажет влияние на здоровье более 20 тысяч граждан, проживающих в поселке городского типа Доссор.

Кроме того, на территории полигона отсутствовало соответствующее оборудование по утилизации нефтяных шламов, при этом ТОО продолжало оказывать услуги нефтяным компаниям в период 2022-2023 г.г.

В связи с чем, прокуратурой Атырауской области поручено уполномоченному органу проведение проверки, по результатам которой на товарищество составлен протокол об адмправонарушении по части 1 статьи 328 КоАП РК "Нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду".

Постановлением специализированного суда по адмправонарушениям Атырау на товарищество наложен штраф в размере 37,4 млрд тенге. Постановление вступило в законную силу.

В свою очередь, прокуратура предупреждает о неизбежности ответственности за причинение ущерба государственным и общественным интересам вне зависимости от формы собственности.