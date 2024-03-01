Более 13 тысяч заявок по установлению инвалидности рассмотрели заочно в РК

Общество
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Дана Аменова
Корреспондент

Об этом проинформировали в Минтруда, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В рамках пилотного проекта по заочному формату проведения экспертизы для установления группы инвалидности, с начала 2024 года было рассмотрено более 13,9 тысяч заявок со всех регионов Казахстана.

В 2023 году в заочном формате было рассмотрено свыше 76,4 тыс. заявок, что составляет 30,4% от общего количества лиц с инвалидностью, прошедших освидетельствование.

Как сообщалось ранее, глава государства поручил создать максимально благоприятные условия для людей с особыми потребностями, исключить их хождение по инстанциям и бумажную волокиту, а также контакт услугодателей с услугополучателями.

В целях исполнения данного поручения во всех 20 регионах Казахстана в пилотном режиме реализуется проект по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы.

Для получения услуги заявителю необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства и пройти необходимое обследование, остальные процессы проходят без его участия за счет интеграции информационных систем.

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