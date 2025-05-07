Более 138 тыс. раз воспользовались услугами инватакси с начала 2025 года

Общество
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В рамках реализации пилотного проекта по использованию агрегаторов такси при оказании услуги инватакси для людей с особыми потребностями, инициированного Министерством труда и социальной защиты населения РК (далее – МТСЗН), с начала 2025 года в Астане и Алматы данную услугу получили 138,1 тыс. раз

Фото: gov.kz

Напомним, по итогам 2024 года лица с инвалидностью воспользовались услугами инватакси 207,2 тыс. раз, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как сообщалось ранее, МТСЗН совместно с акиматами приняли решение изменить механизм предоставления услуги инватакси, чтобы повысить ее качество и скорость оказания, так как по действующим нормам есть ряд условий. К примеру, гражданам необходимо за день до получения услуги записаться по телефону, что вынуждает заранее планировать свои поездки, ожидать подачу инватакси, имеется нехватка транспортных средств для предоставления услуг инватакси и т.д.

Для упрощения условий был инициирован пилотный проект по привлечению к оказанию данной услуги агрегаторов такси, которые получили соответствующий запрос на участие.

Важным условием являлось отсутствие процентов от оплаты поездок, которые обычно отчисляются в пользу платформ-агрегаторов. Принять участие в пилотном проекте на безвозмездной основе изъявила желание компания Яндекс.

В рамках пилота граждане могут заказывать себе поездки на легковых автомобилях в рамках инватакси через мобильное приложение Яндекс Go. Это позволяет быстро осуществить подбор машины для получателя услуги, отслеживать статус заказа в режиме онлайн и осуществлять мониторинг совершенных поездок. В данном приложении запущен экран специальных возможностей, чтобы лица с инвалидностью могли предупредить водителя об особых пожеланиях в поездке. В свою очередь, водители получают специальные инструкции – например, как помочь человеку с размещением в машине и выйти из неё.

В текущем году продолжается реализация проекта в пилотном режиме, с участием фокус-группы из числа лиц с инвалидностью из городов Астана и Алматы. В дальнейшем планируется масштабирование на другие регионы страны.

 

#инватакси

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