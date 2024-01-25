Более двух тысяч казахстанцев числятся пропавшими без вести

Большая их часть зарегистрирована в Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ГП

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры на сегодня в розыске находятся 10 178 человек, из них без вести пропали 2 098.

Большая часть пропавших без вести зарегистрирована в: Алматы - 278, Карагандинской области - 217, Павлодарской области - 170, Алматинской области - 152.

Ушли из дома и не вернулись – 1 572 человека, пропали с автотранспортом - 73, ушли с работы – 38.

По статистике, чаще всего пропадают мужчины (77%) в возрасте от 30 до 49 лет при различных обстоятельствах.

Также в стране разыскивают 2 378 скрывшихся от следствия и суда. Отмечается, что разыскиваемые – это в основном мужчины (89%) в возрасте от 31 до 40 лет.

Наибольшее их количество разыскивается за мошенничество (526), кражи (309) и убийства (143) в городах: Алматы – 496, Астана – 183, Шымкент –149, Алматинской области – 164, Карагандинской области – (148.

В Казахстане розыск ведут органы внутренних дел, служба экономических расследований и антикоррупционная служба, напомнили в генпрокуратуре.