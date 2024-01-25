Более двух тысяч казахстанцев числятся пропавшими без вести

Общество, Другое
142
Кунапия Гульмира
корреспондент

Большая их часть зарегистрирована в Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ГП

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры на сегодня в розыске находятся 10 178 человек, из них без вести пропали 2 098.

Большая часть пропавших без вести зарегистрирована в: Алматы - 278, Карагандинской области - 217, Павлодарской области - 170, Алматинской области - 152.

Ушли из дома и не вернулись – 1 572 человека, пропали с автотранспортом - 73, ушли с работы – 38.

По статистике, чаще всего пропадают мужчины (77%) в возрасте от 30 до 49 лет при различных обстоятельствах.

Также в стране разыскивают 2 378 скрывшихся от следствия и суда. Отмечается, что разыскиваемые – это в основном мужчины (89%) в возрасте от 31 до 40 лет.

Наибольшее их количество разыскивается за мошенничество (526), кражи (309) и убийства (143) в городах: Алматы – 496, Астана – 183, Шымкент –149, Алматинской области – 164, Карагандинской области – (148.

В Казахстане розыск ведут органы внутренних дел, служба экономических расследований и антикоррупционная служба, напомнили в генпрокуратуре.

#статистика #розыск #ГП #пропавшие

Популярное

Все
Амир и Асылжан – в четвертьфинале
Сейсмограф из запчастей
Деньги 3.0: главное – зарабатывать по правилам
Квартира для сироток
Изменится «геополитический баланс»
Настоящий учитель – всегда лидер
Богатые богатеют
Индустрия воровства
Люди важнее техники
Здесь будет город-сад… но чуть позднее
На орехи за огрехи
Попали в черный список
Единством сильны
На участке голанского преткновения
Есть пастбища, традиции и желание, но успеха нет
Виноваты родители
Срединный коридор открывается
Сирены и... спокойствие
На переработке не экономят
От перфокарты до ноутбука
Казахстанская Коко Шанель
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана
Вертолет МЧС привлекли к поискам пропавших рыбаков в Жамбылской области
Глава спортивного ведомства страны отметил снижение результатов национальной сборной
Два человека погибли в ДТП на трассе области Абай
Личные вещи Уинстона Черчилля выставили на торги в Нью-Йорке
Касым-Жомарт Токаев побеседовал с Папой Римским Франциском
Угроза обвала сохраняется на шахте «Майкаинзолото»
Мастерица из Семея воплотила в жизнь проект по вязанию веселой азбуки
Можно ли самостоятельно выучить казахский язык? Если да, то с чего начать?
Сенсация: Амир Омарханов обыграл первую ракетку AusOpen среди юниоров
Президент Казахстана встретился с секретарем Святого Престола по связям с государствами
Аида Балаева обсудила вопросы сотрудничества с министром культуры Италии
Назначен гендиректор МАЭК
Алек Болдуин обвинен в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс
Поставку наркотиков из США под видом детских игрушек наладил казахстанец
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта

Читайте также

Как смена часового пояса отразится на жизни казахстанцев, р…
Более 300 казахстанцев остались за границей из-за приостано…
Девушки из Астаны и Павлодарской области "работали" закладч…
Водородные аспекты энергетики

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]