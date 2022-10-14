Более 28 тысяч фальшивых долларов выявили в Костанайской области

Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по Костанайской области установил группу лиц, которая сбывала поддельные 100 долларовые купюры, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По данным пресс-службы АФМ, фальшивая валюта сбывалась на территории области. Злоумышленники были задержаны при очередной попытке сбыта в городе Рудном.

«При задержании у последних при себе обнаружены поддельные долларовые купюры. В ходе обыска по месту жительства одного из участников преступления также обнаружены поддельные доллары. Общая сумма изъятых поддельных долларов США составила свыше 28 100 тысяч», – рассказали в ведомстве.

Иные детали в интересах следствия не разглашаются.