Более 30 кг наркотиков планировал отправить в Астану житель Жамбылской области

В Шуском районе изъята особо крупная партия наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Polisia.kz

Полиция задержала подозреваемого – 35-летнего местного жителя. В ходе санкционированного обыска в селе Жана жол в хозяйственной постройке обнаружены 15 полиэтиленовых пакетов с марихуаной и гашишем. По оперативным данным подозреваемый планировал продать дикорастущую коноплю в Астане.



«Благодаря профессиональным действиям наших сотрудников пресечен еще один факт незаконного оборота наркотиков. Всего изъято 29 кг 677 гр высушенной марихуаны и 3 кг гашиша. За незаконное хранение наркотиков в особо крупном размере в целях сбыта задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Подозреваемый вину свою полностью признал. Он водворен в ИВС», – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности Алим Бажикбаев.

В полиции добавили, что в настоящее время ведется досудебное расследование.